Weniger Verlockung : Bei Steam direkt in der Bibliothek starten

Die Spieleplattform Steam lockt im Shop-Bereich mit immer neuen Angeboten und Rabatten. Da kauft man dann vielleicht auch einmal ein Spiel, obwohl man es weder braucht noch unbedingt spielen will - einfach, weil es gerade günstig ist.

Wer die lockenden Angebote von der Steam-Startseite besser umgehen will, kann die Grundeinstellungen verändern und am besten die eigene Spielebibliothek zur Startseite machen.

Über das Menü «Steam» kommt man in die Einstellungen. Dort kann man unter dem Unterpunkt «Oberfläche» das Startfenster auswählen. Hier lässt sich «Bibliothek» auswählen, so dass beim Start immer die bereits gekauften Spiele zu sehen sind.

Ebenfalls hilfreich für den Überblick: Die Spiele in der Bibliothek sortieren. Dazu legt man mit einem Rechtsklick auf einen Eintrag in der Bibliothek unter «Kategorien bearbeiten» eine neue Kategorie an. Sinnvolle Ordnernamen wären zum Beispiel «Durchgespielt», «Noch spielen» oder «Langweilig». Ein Spiel kann man einer Kategorie hinzufügen, indem man erneut über einen Rechtsklick «Kategorien bearbeiten» auswählt und das Spiel entsprechend einordnet.

erstellt am 01.Dez.2016 | 05:00 Uhr

