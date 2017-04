Bei den Göttern!

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Das Spiel

Die Veröffentlichungen von Diablo 3, Grim Dawn und Path of Exile liegen lange zurück. Doch die Gier nach kurzweiligen Schnetzeleien und großartiger Beute ist ungestillt? Dann ist mit dem Hack’n’Slay „Vikings: Wolves of Midgard“ nun eine empfehlenswerte Alternative erschienen. Während die Story keine Bäume ausreißt, bietet das nordische Setting ein frisches Ambiente. Doch was unterscheidet das Game noch von den genannten Genregrößen? Zum einen kommt man bei „Vikings: Wolves of Midgard“ mit einfachem Drauflosgeklicke nicht weit, ohne Ausweichrolle beißt der Nordmann oder die -maid ganz schnell in den Schnee. Zum anderen bietet der Neuling weder zufallsgenerierte Levels noch ein ausgefeiltes Endgame. Hier merkt man doch, dass der Entwickler Games Farm nicht über das Budget verfügt wie etwa Blizzard. Doch das tut dem Spielspaß keinen Abbruch. Wir kämpfen uns in wunderschön gestalteten Landschaften durch Gegnerhorden aus Dämonen, Riesen und wilden Tieren. Am meisten Spaß macht das im Koop-Modus, doch auch allein unterhält die Kampagne etwa 20 Stunden. Neues bekommt man danach nicht mehr zu sehen, allerdings kann der hochgelevelte Charakter in einen neuen Durchgang mitgenommen werden, wo neue Herausforderungen und fettere Beute warten.

Das Fazit

Das Wikinger-Actionrollenspiel entpuppt sich als überaus gelungene Alternative zu „Diablo“ & Co. Zwar wird der Genrefan mit Sicherheit weniger Zeit in das Game investieren als in die großen Hits, allerdings wird er sie nicht bereuen. Spielspaß garantiert!

von Eike Moldenhauer

erstellt am 24.Apr.2017 | 08:00 Uhr