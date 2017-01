Hits auf iPhone und iPad : Apps der Woche: Gute Vorsätze und schlechtes Wetter

Auf jeden Fall mehr Sport: So lautet einer der häufigsten Vorsätze für das neue Jahr. Wer sich die Anfgangsmotivation erhalten will, greift am besten zum «7 Minuten Workout». Passend zur Jahreszeit ist zudem eine Wetter-App auf dem ersten Platz.