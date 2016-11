Alles über Apps : Apps bringen Videotext auf das Smartphone

1 von 1 Foto: Mascha Brichta 1 von 1

Die 334 zeigt den aktuellen Film, die 200 führt meist zum Sport, die 100 auf die Startseite: Die Rede ist vom Video- oder Teletext.

Die Bildschirmseiten am Fernseher mit Programmhinweisen und kurzen Nachrichten sind seit mehr als 30 Jahren beliebt. Rund 8,4 Millionen Nutzer tippen sich laut ARD pro Tag durch die grafisch recht groben Seiten. Wer das Angebot am Smartphone abrufen will, kann - in besserer Auflösung - den ARD-Teletext auch per App lesen.

Das kleine Programm für Android und iOS heißt «ARD Text» und bietet alle Inhalte, die sonst über den Fernseher flimmern. Die Einträge sind etwa nach Themen sortiert oder können klassisch über die Eingabe eines dreistelligen Seitencodes abgerufen werden. Auch der Österreichische Rundfunk hat mit der App «ORF Teletext» ein entsprechendes App-Angebot - hier gibt es sogar den originalen Teletext-Look.

von dpa

erstellt am 17.Nov.2016 | 05:02 Uhr

