Neue Autos für Sie gefahren : Škoda lässt den Bären los

Škoda hat sich Zeit gelassen mit seinem ersten großen SUV, drängt dafür aber ab März 2017 umso mächtiger in den Markt, der ungebremstes Wachstum verspricht. Der Kodiaq ist technisch eng mit dem VW Tiguan verwandt, ragt mit 4,70 Metern Länge aber aus der Klasse der kompakten SUV heraus. Optisch pflegt er einen eigenen Auftritt und mit seinem Platzangebot setzt er sich in seiner Preisklasse deutlich an die Spitze. Ab 25 490 Euro ruft Škoda für den Neuen auf, dessen Name sich an den in Alaska heimischen Kodiak-Bär anlehnt.

Mit seinem schneidigen Blechkleid kann sich der tschechische Bär überall sehen lassen. Škodas stärkster Trumpf ist aber die Kabine. Das Raumgefühl ist beeindruckend, die Einrichtung sachlich, stilsicher und wohnlich. Fahrer und Beifahrer sitzen in gut geformten Gestühl, das optional beheiz- und belüftbar ist. Passagiere auf der serienmäßig um 18 Zentimeter verschiebbaren Rückbank reisen mit Beinfreiheit wie in der Oberklasse. Auf Wunsch gibt es zwei Sitze in dritter Reihe, die für Personen bis ca .1,70 m reichen.

Der riesige Kofferraum ist ohne Stufe gut zugänglich und schluckt 720 bis 2065 Liter in der Fünfsitzerversion. Selbst bei sieben Sitzen sind noch 270 Liter Volumen nutzbar. Das Rollo für die Laderaumabdeckung lässt sich bei Bedarf im doppelten Boden verstauen – sehr clever, wie so Vieles bei Škoda, etwa auch der Türkanten-Schutz, der beim Öffnen und Schließen automatisch aus- und einfährt.

Zwei Diesel mit 150 und 190 PS sowie drei Benziner mit 125, 150 und 180 PS stehen zur Wahl, ebenso Front- oder 4x4-Antrieb sowie Handschalter oder DSG-Automatik. Wir fuhren den mittleren Benziner und den großen Diesel. Beide liefen angenehm leise und lieferten genug Schub, um den 1,8 Tonnen schweren Kodiaq zügig zu bewegen. Besonders mit dem adaptiven Fahrwerk mit vier Modi von komfortabel bis sportlich lässt sich für jeden Geschmack die passende Einstellung finden. Von Normverbrauch entfernte sich der Kodiaq deutlich: um acht Liter waren es beim 190-PS-Diesel, mehr als zehn beim 150-PS-Benziner.

Bei der Fahrerassistenz macht Škoda ein großes Angebot, zu dem auch ein adaptiver Tempomat, ein Helfer für das Anhänger-Rangieren und Kameras, die das Auto aus 360-Grad-Vogelperspektive darstellen, gehören. Die Infotainment-Optionen reichen vom 575-Watt-Audiosystem von Canton über WLAN-Hotspot und Routen-Infos in Echtzeit bis zum kabellosen Laden des Smartphones. „Care Connect“ bietet sogar eine Fernüberwachung. Eine App meldet dem Halter, wenn der ausgeliehene Kodiaq eine vorgegebene Höchstgeschwindigkeit überschreitet oder ein bestimmtes Gebiet verlässt.

Daten & Preise Škoda Kodiaq 5-/7-sitziges SUV der Mittelklasse, Länge/Breite/ Höhe/Radstand: 4,70 m/ 1,88 m/ 1,66 m/ 2,79 m, Kofferraum: 720 - 2065 Liter (7-sitzig 270 Liter. 1,4 TSI: 92 kW/125 PS, 0-100 km/h in 10,5 Sek., Höchstgeschwindigkeit 190 km/h, Normverbrauch: 6,0 l/100 km, 137 g CO2/km; ab 25490 Euro. 1,4 TSI: 110 kW/150 PS, 9,8 Sek. (mit 6-Gang-DSG 9,9), 197 (194) km/h, 6,8 (7,0) l, 153 (161) g CO2/km; ab 28590 Euro (32990 Euro,mit Allrad und Handschaltung ab 31190 Euro). 2,0 TSI: Allrad, 7-Gang-DSG, 132 kW/180 PS, 8,0 Sek., 207 km/h, 7,3l, 168 g CO2/km; ab 34490 Euro. 2,0 TDI: Siebengang-DSG, 110 kW/150 PS, max. Drehmoment: 340 Nm bei 1750-3000 U/min, 9,9 Sek., 199 km/h, 4,9 l, 129 g CO2/km; ab 31040 Euro (Allrad ab 33840 Euro). 2,0 TDI: Allrad, 7-Gang-DSG, 140 kW/190 PS, 400 Nm bei 1750-3250 U/min, 8,9 Sek., 210 km/h, 5,7 l, 150 g CO2/km; ab 37040 Euro.

