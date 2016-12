Jahresrückblick Lübz, Goldberg, Plau : Der November 2016

vergrößern 1 von 10 Foto: sabrina panknin 1 von 10



















• 2. November:

„Sturm bei Windkrafterörterung“ – Investor versucht, umfangreiche Einwände von Einwohnern zu entkräften / Scharfe Kritik an Verhalten des Unternehmens

• 4. November:

„Denkmal für den „Schnellfüßler“ – 2016er Saison im Plauer Burgmuseum erfolgreich beendet / Macher bereiten Ausstellung „200 Jahre Fahrrad“ für nächste Saison vor

• 7. November:

„Schachmatt in der siebten Stunde“ – Eldenburg Gymnasium kann im Kursbetrieb auch Schach anbieten / 66-jähriger Vietlübber möchte Schüler für den Denksport begeistern

• 9. November:

„Dr. Alban im Puppenstuben-Format“ – Museumsfreunde sind stolz: Seit gestern können sie das Modell einer Albanschen Maschinenfabrik präsentieren / BQG war erneut Partner

• 12./13. November:

„Fahrt frei auf dem Reppentiner Weg“ – Gemeinsames Projekt: Gestern offizielle Freigabe der wichtigen Verbindung zwischen der Gemeinde Ganzlin und der Stadt Plau am See

• 16. November:

„Vogelgrippe hat Plauer See erreicht“ – Landkreis Ludwigslust-Parchim erlässt Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet rund um Fundstelle toter Wildvögel

• 19./20. November:

„Im Einsatz für eine schöne Stadt“ – Seit 16 Jahren gibt es den Gewerbeverein Lübz

• 24. November:

„Strauße bleiben in Freiheit“ – Landkreis Ludwigslust-Parchim erteilt Ausnahmegenehmigung für Straußenhalter aus der Region

• 26./27. November:

„Wir kommen nicht dagegen an“ – Lübz’ Bürgermeisterin Gudrun Stein geht davon aus, dass neue Windkraftanlage bei Lutheran bis Jahresende gegen Willen der Stadt genehmigt wird

• 29. November:

„Achtjährige will zu Hause lernen“ – Eileen Jäger hat sich von der Grundschule Plau am See abgemeldet / Den Eltern droht jetzt Sorgerechtsentzug

• 30. November:

„Schulen wohl gesichert – vorerst“ – Kreis geht davon aus, unzumutbare Schulwegzeiten belegen zu können / Perspektivisch sind auch Schließungen nicht ausgeschlossen

von Sabrina Panknin

erstellt am 30.Dez.2016 | 12:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen