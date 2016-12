Verkehrswesen : Ziel: 2017 Verkehr auf der Südbahn

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Die Südbahn steht als Thema in Lübz wieder auf der Tagesordnung. „Es gilt dringend, den Tourismus mehr zu fördern, weil vor allem dies Chancen und Perspektiven für unsere Region bietet. Ich will nicht hinnehmen, dass sie abgehängt wird, wozu die Einstellung des Bahnverkehrs massiv beiträgt!“, sagt Stadtvertreter Gerd Vorhauer von der Wählergemeinschaft Broock-Wessentin.

Unter anderem er und Bürgermeisterin Gudrun Stein hätten mit Marcel Drews vom Fahrgastverband „Pro Bahn M-V“ , der sich bundesweit für die Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) einsetzt, darüber beraten, was möglich sein könnte. „Beschlossen wurde, dass sich die Stadt gemeinsam mit ,Pro Bahn’ darum bemühen möchte, schon im nächsten Sommer jeweils sonnabends touristischen Gelegenheitsverkehr auf der Südbahn zwischen Parchim und Malchow sowie Plau am See/Malchow/Karow/Krakow am See und Güstrow zu ermöglichen“, so Vorhauer in einem Gespräch mit unserer Redaktion. Erfahren habe man, dass die Unterstützung des Gelegenheitsverkehrs in Malchow bereits Thema sei. Diese Möglichkeit bestehe ebenfalls für Lübz. Auch Vorhauer habe selbstverständlich die angespannte, mit strengen Auflagen verbundene Haushaltssituation der öffentlichen Hand im Blick. Dazu lasse sich sagen, dass es nicht um „Riesensummen“ gehe. Der Finanzausschuss in Malchow habe der Stadtvertretung empfohlen, die Initiative mit 2500 Euro zu unterstützen. „Ich möchte auch möglichst viele andere Partner wie zum Beispiel die Ziegelei Benzin, Hotels und den Wangeliner Garten einbinden“, sagt Vorhauer. „Wir sind noch am Anfang.“

Gut sei zudem, dass Bürgermeisterin Gudrun Stein stets keinen Zweifel daran gelassen habe, dass sie die Südbahn unterstützt. „Jetzt muss es konkret werden“, meint der Stadtvertreter. „Das Land wird seinen alten Beschluss, den Schienenverkehr einzustellen, nicht umstoßen und der Stilllegungsbeschluss darf nicht nachträglich durch mangelndes Interesse der Bahnanlieger legitimiert werden!“ Dabei gehe es nicht nur um die Ost-West-, sondern auch die Nord-Süd-Verbindung von Güstrow über Lübz und Malchow nach Karow.

Verwaltung, Stadtvertretung und Ausschüsse müssten sich überlegen, wie sie das Projekt unterstützen könnten. Eine weitere Frage sei dann immer noch, wer Ideen ausarbeitet. Auf Dauer wäre dies nicht ehrenamtlich möglich: „Es ist die Frage, wie wir das schaffen, eben weil es nicht nebenbei funktioniert. Vielleicht ist es auch mit Geld verbunden, das wir als Stadt gegenwärtig nicht haben. Trotzdem ist es wichtig, sich Gedanken zu machen – eine Herausforderung, aber kein Grund, jetzt aufzugeben.“

Es gehe nicht darum, etwas zu erhalten, was keinen Sinn macht. Unbestritten sei, dass „keine Massen“ mit der Südbahn fuhren und ein Bus biete durchaus Vorteile, aber zu einer bis Plau am See reichenden Metropolregion Hamburg/Berlin gehöre zwingend auch ein Bahnanschluss.

Am Ende der jüngsten Stadtvertretersitzung hatte Vorhauer geäußert, dass die Satzung des Vereins Lübzer Land e.V. offenbar nur auf den Erhalt des Stadtmuseums sowie der Bibliothek zugeschnitten sei und die touristische Entwicklung außen vor lasse, was er für – so wörtlich – bedenklich halte: „Als Stadtvertretung müssen wir überlegen, wie wir vorankommen wollen. Denken Sie bitte darüber nach!“

von Ilja Baatz

erstellt am 19.Dez.2016 | 21:00 Uhr