Konzert : Von Musiknachwuchs verzaubert

Mindestens zweimal pro Jahr präsentieren die Klavierlehrerinnen Heide und Christiane Klonz ihre sämtlichen Schülerinnen und Schüler in einem öffentlichen Konzert – egal, ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Am vergangenen Samstagnachmittag war Christiane Klonz an der Reihe. Ihre Schützlinge unterrichtet sie normalerweise in der Plauer Kantor-Carl-Ehrich-Grundschule oder als Lehrkraft in der Johann-Matthias-Sperger-Musikschule des Landkreises.

Mehr als 20 Nummern umfasste das Programm, das der Pianistennachwuchs im voll besetzten Konferenzsaal der Plauer KMG-Klinik „Silbermühle“ darbot. Vier Beiträge mussten wegen Krankheit der Akteure kurzfristig ausfallen. Weihnachtliche Melodien wie „Morgen kommt der Weihnachtsmann“, „Oh du fröhliche“ oder „Süßer die Glocken nie klingen“ waren beim Konzert deutlich in der Minderzahl. Dagegen herrschten klassische Melodien wie „Tanz der Zuckerfee“ aus der „Nussknackersuite“ von Peter Tschaikowsky, populäre Kompositionen wie „Halleluja“ von Leonard Cohen und sogar Filmmusik („Fly“ aus „Ziemlich beste Freunde“) vor. Das Konzert wurde vierhändig mit der „Petersburger Schlittenfahrt“ von Richard Eilenberg gekrönt. Zur Belohnung bekamen alle Akteure eine mit Süßigkeiten gefüllte Weihnachtstasse. Zuhörer waren außer den Familienangehörigen auch etliche Patienten der Klinik und Plauer Klavierfreunde, die sich eigens zur Klinik südlich des Stadtwalds begeben hatten.

Die zahlreichen Übungsstunden und ausgefeilte Proben halfen nicht immer gegen das Lampenfieber, das sich prompt bei den meisten Akteuren einstellte – egal, ob sie ihren Part vom Notenblatt ablasen, in Begleitung ihrer Lehrerin oder auswendig spielten. Aufmerksamkeit erregte Florentine Herrmann aus Plau am See mit ihrer Eigenkomposition „Erinnerungen“. Wie kostbare Perlen aus einer umgefallenen Schmuckschatulle oder seichte Wellen rollten die Töne ihres nachdenklichen Klavierstücks durch den Konzertsaal. Die Elfjährige hat bislang die klassische Ausbildung hinter sich: Musikalische Früherziehung, Flöten- und dann vor fünf Jahren der Wechsel zum Klavierunterricht. „Wenn mir Melodien einfallen, spiele ich sie meiner Lehrerin vor, die sie dann in Notenform zu Papier bringt“, sagt Florentine.

Die Mitwirkenden aus Plau am See, Schlemmin, Twietfort, Zislow, Karow und Siggelkow mit Namen: Christian Makarov, Johann Kruse, Paulina Bahre, Lena Hackbusch, Josefine Kulling, Clara Meyer, Charlize Erdmann, Florentine Herrmann, Katharina Keil, Elias Hannemann, Marie-Christin Rohde, Anna-Katharine Rohde, Norina Hanke, Jana Hanke, Nova Lübbe, Lea Glaner, Maria Mewes, Annabel Fischer und Laetitia Erdmann.