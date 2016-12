Umgezogen : Schmökern in der Villa Kunterbunt

1 von 1 Foto: Simone Herbst 1 von 1

„Leerstand“ auf der Plauer Burg: Nachdem die Kita ihr langjähriges Ausweichquartier für die Vorschulkinder schon letzten September freizog, der Kneipp-Verein vor ein paar Wochen ging, räumte nun auch die Bibliothek mit Sack und Pack das Feld. Einzig das Burgmuseum mit seinen Burgfreunden hält am Fuße des Bergfrieds die Stellung.

Aber keine Angst, das alles ist gewollt und nur die Ruhe vor dem Sturm. Das Frontgebäude der Burg musste jetzt freigezogen werden, da im kommenden Jahr die Großmaßnahme touristischer Parkplatz auf dem Gelände der ehemaligen Wäscherei, Sanierung des Burggebäudes und Neugestaltung der Innen- und Außenanlagen in einem ersten Abschnitt beginnen sollen. Und dafür braucht es Baufreiheit. Ausgespart bleibt allein das Burgmuseum, dessen mehrjährige Sanierung und Erweiterung längst abgeschlossen sind und das auch während der Bauphase für Besucher geöffnet haben wird.

Für die Stadtbibliothek hieß es nun aber weichen. Bereits Anfang des Monats zog sie mit all ihren ca. 14 000 Medien (Bücher, Filme, CDs, Hörbücher und Kassetten) und den Möbeln in die „Villa Kunterbunt“ (wo auch schon der Kneipp-Verein unterkam). Das schmucke Haus in der Wallstraße, das viele Jahre Kindergarten der Volkssolidarität war, ist städtisches Eigentum und bot sich als Übergangsdomizil an. „Es waren lediglich kleinere Sanierungen und Ausbesserungen nötig, einige Umbauten wurden gemacht und die Räume malermäßig instand gesetzt, so dass nun beste Bedingungen für unsere Bibo herrschen“, sagt Michael Wufka, Geschäftsführer der Tourist Info Plau GmbH, die auch für die städtische Ausleihe verantwortlich zeigt. Geplant ist, dass die Bibliothek bis zur Fertigstellung des Burghauses in der kunterbunten Villa bleiben und dann wieder zurückziehen wird.

Der Umzug war innerhalb einer Woche erledigt. Denn viele haben mit angepackt, neben den städtischen Hausmeistern und dem Bauhof auch viele ehrenamtliche Helfer, Leser, Unternehmen wie das Schuhhaus Weisbrich, die Feuerwehr, die ein großes Fahrzeug für den Transport stellte, die Bäckerei Behrens und Roswitha Krause, die jede Menge Kisten zur Verfügung stellten… Die derzeit knapp 600 ständigen Leser waren über den Umzug rechtzeitig informiert und viele von ihnen haben schon vor Weihnachten einmal reingeschaut. Wie auch Bärbel Hoffmann, eine der vielen ganz treuen Lesern: „Ein tolles Ausweichquartier und wie geschaffen für unsere Bibliothek.“

von Simone Herbst

erstellt am 28.Dez.2016 | 12:00 Uhr

