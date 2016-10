Lübzer Narren übergeben Staffelstab : Präsidenten- und Ministerwechsel

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Hochkarätiger Wechsel: Gerd Strohschein, seit elf Jahren Präsident des Lübzer Karnevalclubs LKC ’54 e. V., hat seine Amtsgeschäfte an René Kienapfel übergeben – bedeutsam auch deshalb, weil der LKC zu den Vereinen mit den meisten Zuschauern in der gesamten Region gehört und eine wichtige Rolle in der Kinder- und Jugendarbeit einnimmt, die auch Strohschein besonders am Herzen lag. „Elf ist eine karnevalistische Zahl und da dachte ich mir, dass es eine gute Gelegenheit ist, der nächsten Generation Platz zu machen“, sagt der 55-Jährige. Mit 19 hatte er sich vom närrischen Treiben mitreißen lassen, wurde 1980 Mitglied des LKC, war 1983 Prinz und gehörte knapp 20 Jahre lang dem Elferrat an – Erfolg auf ganzer Linie.

von Ilja Baatz

erstellt am 14.Okt.2016 | 21:00 Uhr