fischtage vorm abschluss : Hinter den Kulissen der Müritzfischer

Wer schon immer einmal wissen wollte, wie es hinter den Kulissen der Müritzfischer aussieht, bekommt an diesem Sonntag, 16. Oktober, die Gelegenheit dazu. Während der 10. Müritz Fischtage – gestartet vor zwei Wochen in Plau am See – laden die Fischer zu sich nach Waren an die Müritz ein. Dort wird es nicht nur den traditionellen Abschluss der diesjährigen Fischtage geben, sondern auch eine Menge anderes.

Um 10 Uhr startet der „Tag des Fisches“. Die Müritzfischer sind vorbereitet, laden ein zu Besichtigung ihrer Wirkungsstätte – der Produktion und Manufaktur sowie der Verarbeitung der edlen Schuppentiere. Bereits am Eröffnungstag der Müritz Fischtage hat Thomas Röse gezeigt, wie ein Fisch richtig filetiert wird.

Die neue Aquaponikanlage kann am morgigen Sonntag ebenfalls ausgiebig besichtigt werden. Neben zahlreichen Führungen und Besichtigungen darf eines aber nicht fehlen – die Kulinarik. Und die gibt es in Form von großen Fischbratstrecke mit den Müritzfischern höchstpersönlich. Sie kennen sich aus, sie sind die Profis – und das seit mehr als 60 Jahren. Die Tradition und das Wissen sind der Erfolg der Müritzfischer.

Kaffee und Kuchen, Kinderanimation und Hüpfburg, Fischverkauf und Moderation durch Steffen Steinbeck runden den letzten Tag der 10. Müritz Fischtage ab.

von Sabrina Panknin

erstellt am 15.Okt.2016 | 05:00 Uhr

