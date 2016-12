Bundespolitik live : Goldberger erlebten Bundestag hautnah

vergrößern 1 von 4 1 von 4







Die Bundespolitik einmal nicht per Zeitung, Fernseher oder Radio, sondern live erleben: Das konnten in dieser Woche 50 Personen aus der Region Parchim – Sternberg – Lübz, denn sie folgten einer Einladung der Bundestagsabgeordneten Karin Strenz (CDU) in die Bundeshauptstadt. Die Teilnehmergruppe war vielschichtig und nicht parteigebunden. „Mit dabei waren ehrenamtliche Mitarbeiter der Sternberger Tafel, Mitglieder des Kreisschützenverbandes sowie weitere Politikinteressierte aus der ganzen Region“, erklärt Dieter Eckert, der im Auftrag von Karin Strenz die Organisation vor Ort übernahm.

Zwei Tage waren vollgepackt mit interessanten sowie auch nachdenklichen Erlebnissen. Es begann gleich am ersten Tag, als der Bus der Plauer Firma Maaß in Berlin-Lichtenberg hielt. Hier stand der Besuch des Staatssicherheitsmuseums auf dem Programm. Steffen Leide vom dortigen Besucherdienst führte die Gruppe sehr fachkundig durch das Haus. Beim Anblick der vielen Dokumente, Fotos und Gegenstände wurde manch einem doch etwas mulmig angesichts der Fülle der Überwachungsmethoden.

Man war andererseits aber auch erstaunt, welch einfache Ausstattung – abgesehen von der damaligen Fernsprechtechnik – in den Räumen, auch im Büro des Stasi-Ministers Erich Mielke, vorherrschte.

Am Nachmittag stand der Besuch des Bundesverteidigungsministeriums auf dem Plan. Die Gäste aus der Parchimer Region wurden sehr freundlich von Sandra Villwock empfangen. Nach der obligatorischen Sicherheitsprüfung sprach Fregattenkapitän Clemens Jorek über Struktur und Aufgabe des Verteidigungsministeriums.

In lockerer und informationsreicher Runde wurden Fragen nach den Auslandseinsätzen, nach der Attraktivität der Bundeswehr und auch nach der Ausstattung ausgiebig beantwortet. So gab es Informationen über das umstrittene Sturmgewehr G 36. Der Fregattenkapitän nahm dabei kein Blatt vor den Mund und sprach die negativen Dinge ebenso an wie die positiven. „Das Thema Sicherheit hat sich stark verändert und wird in der Bevölkerung anders wahrgenommen, als noch vor einigen Jahren. Dazu zählt auch die Diskussion um die innere Sicherheit. Man muss etwas abwarten, wie die Politik entscheidet, dazu laufen ja Diskussionen auf verschiedenen Ebenen“, so Clemens Jorek.

Nach einem abendlichen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche endete der erste Tag. Der nächste startete mit einer Stadtrundfahrt, die sich an politischen Gesichtspunkten orientierte. Die Parchimer sahen das Schloss des Bundespräsidenten, den Checkpoint Charlie oder das Holocaust-Mahnmal. Am Nachmittag standen der Besuch des Reichstages sowie der Besuch einer Bundestagsdebatte auf dem Plan. Dabei befragten die Abgeordneten Bundesbauministerin Barbara Hendricks zu einer Richtlinie über das Städtebaurecht und zum Zusammenleben in den Städten. Eine gute Stunde erlebten die Exkursionsteilnehmer diese Debatte und trafen sich anschließend mit der gastgebenden CDU-Abgeordneten Karin Strenz.

Es war die 70. Besuchergruppe aus ihrem Wahlkreis in dieser Legislaturperiode. „Dieser direkte Kontak auch hier vor Ort in Berlin ist mir wichtig“, meinte sie und forderte zu Fragen auf, nachdem sie ihre Bundestagsarbeit einleitend vorgestellt hatte. Da Karin Strenz Mitglied im Verteidigungs- und im Sportausschuss des Bundestages ist, kamen auch Fragen zu diesen Themen.

Dabei ging es um die Frage, welchen Einfluss die Politik noch hat, damit die Olympiaberichterstattung der nächsten Spiele doch noch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen erfolgen kann oder um die Eindämmung von Gewalt in Fußballstadien. Auch Fragen zu Militäreinsätzen im Ausland oder die Ausstattung der Bundeswehr wurden beantwortet, bzw. werden an entsprechende Stellen weitergeleitet und später beantwortet.

Auch das Verhältnis zur Türkei interessierte – das Larin Sttenz durchaus kritisch sieht. Es herrschte eine offene und lockere Atmosphäre – vielen ging die Stunde zu schnell vorbei. Nach dem Besuch der Reichstagskuppel steuerten die Gäste mit Mathias Maaß vom gleichnamigen Busbetrieb aus Plau wieder die Heimat an.







