Parchim/Hagenow : Feuerwehrausbildung heißes Eisen

Variante 0: Angleichung des technischen und baulichen Standards des Standortes Dargelütz an Hagenow. Variante 1: Kauf und Umbau des Objektes in Neuhof (ehemals Bundessortenamt) unter gleichzeitiger Aufgabe des Standortes Dargelütz. Variante 2: Erhaltung des Standortes Dargelütz als Ausbildungsstandort und Verlagerung der technischen Prüfung nach Hagenow. Variante 2.0: Ausbildung an beiden Standorten, Konzentration technische Prüfung in Hagenow. Variante 2.1: Ausbildung beide Standorte, Konzentration der technischen Prüfungen in Hagenow, kreisweites System an Tauschstationen. Variante 2.2: Ausbildung an beiden Standorten, Konzentration der technischen Prüfungen in Hagenow, kreisweites System an Tauschstationen, FTZ wird mobil. Variante 3: Aufgabe beider Altstandorte, Neubau einer FTZ am zentralen Ort im Landkreis. Variante 3.0: Alleinige technische Prüfung und Ausbildung am neuen Standort. Variante 3.1: Neubau einer FTZ am zentralen Ort im Landkreis mit kreisweiten System an Tauschräumen. Variante 3.2: Neubau einer FTZ am zentralen Ort im Landkreis mit kreisweiten System an Tauschräumen, mobile FTZ (Werkstattwagen).