Neues Projekt in Karow : Erste Pflöcke für den Sternenpark

Der Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide hat ein hehres Ziel: Seit noch nicht ganz einem Jahr laufen hier intensive Bemühungen, das 36 000 Hektar große Fleckchen Erde, das durch seine reiche Tier- und Pflanzenwelt besticht und mit seinen vielen Seen trumpfen kann, als „Sternenpark“ zu etablieren. Ein Park also, in dem ausgeklügelte Energiesparkonzepte und innovative Lichtquellen den Blick auf den „Dark Sky“, den dunklen Nachthimmel oder eben Sternenhimmel möglich machen.

Erste wichtige Pflöcke sind eingeschlagen. Experten aus drei Ländern (Sternenpark Poloniny, Slowakei; Sternenpark Bieszczady, Polen; Sternenpark Transkarpatien, Ukraine) präsentierten ihre Erkenntnisse und Erfahrungen bei einem Workshop in Neu Sammit, insbesondere die verschiedenen Modelle der Kooperation, technische Ausrüstung, Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit sowie internationale Zusammenarbeit.

von Simone Herbst

erstellt am 20.Apr.2017 | 21:00 Uhr