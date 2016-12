Schwerins Museumsdorf : Zwischen Idyll und Neustart

vergrößern 1 von 3 Foto: Klawitter 1 von 3





„Hier fühlen wir einfach heimisch. Wir sind zwar auch häufig auf dem Schweriner Weihnachtsmarkt unterwegs, aber in Mueß ist es besonders idyllisch, ohne Schnickschnack und Glitzer. Das Kunsthandwerk gefällt mir sehr.“ Selma Ball kommt aus dem Schwärmen kaum heraus und so ging es am Wochenende mehr als 4000 Gästen, die die „Wintersonnen-Werke“ im Volkskundemuseum besuchten. Christoph Priesemann und seine Frau Barbara suchten nach Wachskerzen, Selma Ball brauchte Landbienenhonig. Keramik, Gefilztes, Korbwaren, Kräuter, Glühwein, Waffeln und Musik sorgten für zwei stimmungsvolle Tage und so viele Besucher, dass es mit den Parkplätzen in Mueß eng wurde.

Geht es nach der unlängst von der Stadtvertretung verabschiedeten Idee zur Zukunft des historischen Dorfes, dann wird es Parkprobleme künftig nicht mehr geben. Ein Platz mit mehr als 100 Stellflächen ist unter anderem geplant. „Anschauen“, „Anfassen“, „Genießen“ heißen die drei Bereiche, in die das Museum unterteilt werden könnte. Der Weihnachtsmarkt fand in dem Teil statt, der unter den Titel „Anfassen“ fallen würde und weiterhin tolle Erlebnisse und Märkte bieten soll. „Wir sind sehr froh, dass es ein positives Signal von der Stadtvertretung gibt und sich hier in Mueß etwas entwickeln wird“, sagt Volker Janke vom Volkskundemuseum. „Natürlich sitzen wir jetzt noch nicht auf gepackten Koffern. Der erste Schritt wird wohl sein, dass wir unsere Sammlungsbestände und Büros aus dem historischen Dorf herausziehen und in ein neues Verwaltungsgebäude in Mueß bringen“, sagt er. Er selbst hat seinen Wirkungsort aktuell im „Altenteil“, Leiterin Gesine Kröhnert sitzt in einem Bauernhaus, das bislang der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Beide Häuser sollen dereinst für Besucher erlebbar werden. Selma Ball und das Ehepaar Priesemann haben von den Plänen für Mueß schon gehört. Zwar schätzen sie die Ruhe hier sehr, sehen aber ein, dass mehr Touristen mehr Geld für den Erhalt der historischen Anlage bringen könnten. Also begrüßen sie die Pläne. Den Weihnachtsmarkt wird es dann vielleicht immer noch geben, hoffen sie.

Solange am neuen Konzept gefeilt wird, läuft im Volkskundemuseum das übliche Tagesgeschäft: Im Winter ist für Besucher geschlossen, dies ist die Zeit für Historiker und Restauratoren und für die Jahresplanung. Im Kunstkaten werden 2017 Lewitzbilder von Ralf Ottmann gezeigt, verrät Volker Janke. Anschließend ist eine Schau geplant über den Landmesser Klaus-Dieter Gralow aus Doberan, der um 1900 in Deutsch-Südwest, heute Namibia, gewirkt hat.

von Maren Ramünke-Höfer

erstellt am 19.Dez.2016 | 12:00 Uhr