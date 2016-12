Wahl-Schweriner feiern ohne Christkind : Zu Weihnachten einen Luftballon

1 von 1 Foto: Raab 1 von 1

Weihnachten ohne Geschenke, kein Weihnachtsmarkt und auch keine Adventszeit: Was auf den ersten Blick komisch klingt, ist in anderen Kulturen Usus. In Schwerin leben Menschen, in deren Heimat oder nach deren Glauben man das schönste Christenfest des Jahres anders oder gar nicht feiert. Doch wie kann man sich ein solches Weihnachten vorstellen? Wie feiert man in Afrika die Geburt Christi? „Feiern“ gläubige Muslime?

Ourobou Arafat Tchakpedeou stammt aus Togo und ist bekennender Moslem. Der Koch lebt seit 2004 in Schwerin und ist Vater von fünf Kindern. „In meiner Religion feiert man Weihnachten eigentlich nicht. Aber meine Eltern haben mir als Kind schon gelehrt, dass man andere Kulturen akzeptieren muss“, sagt der Vorsitzende des Vereins „Coleurs Afrik“. Deswegen habe er in diesem Jahr zum zweiten Mal den „schwarzen Weihnachtsmann“ auf dem Schweriner Weihnachtsmarkt gespielt. Wenngleich er und seine Eltern keine Christen sind, gab es zu Weihnachten bei ihm zu Hause immer etwas besonders zu essen. Doch in Togo leben hauptsächlich Christen, die Feiertage sind dort wie hier gesetzlich verankert. „Das heißt, am 24. Dezember bleiben die Schulen zu und niemand muss arbeiten“, sagt Tchakpedeou.

Allerdings sei statt Heiligabend der 25. Dezember der wichtigste Feiertag für die Bewohner des westafrikanischen Landes. „Am ersten Weihnachtsfeiertag kommt die ganze Familie zusammen und isst gemeinsam. Bis auf die Speisen also genau wie hier“, erklärt der 44-Jährige. Doch da enden schon die Gemeinsamkeiten: Einen Weihnachtsmarkt gibt es nämlich nicht. Und auch auf große Geschenke müssen Kinder in Togo verzichten. Dafür reicht bei vielen Familien das Geld nicht, so Tchakpedeou. „Das ist für die Kinder aber kein Problem. In unserer Kultur sind materielle Geschenke nicht verwurzelt.“ Bereits zu seinen Jugendzeiten hätte es aber immer ein Geschenk für alle Kinder gegeben: einen Luftballon. „Ich erinnere mich gerne, weil wir uns alle immer sehr gefreut haben.“

In anderen Religionen wie dem Islam spielt Christis Geburt überhaupt keine Rolle. „Wir selbst feiern zwar nicht am 24., 25. und 26. Dezember, aber wir respektieren natürlich unsere christlichen Mitmenschen“, sagt Abdelkader Aloui vom Islamischen Bund Schwerin. Das muslimische Äquivalent zu den Weihnachtsfeiertagen seien zwei Feste: Zum einen das Fastenbrechen nach dem Ramadan, zum anderen das Opferfest. „Das Ende des Fastenmonats feiern wir drei Tage lang mit neuer Kleidung, Besuchen bei der Familie und Süßigkeiten für die Kinder“, erklärt der Muslim, der seit mehr als 30 Jahren in Schwerin lebt. Zum Opferfest trifft sich die Gemeinde in der Moschee und betet gemeinsam.

Komplett verweigern Schwerins Muslime die Teilnahme an der Adventszeit aber nicht. „Wenn ich Zeit hätte, würde ich gerne mal auf dem Weihnachtsmarkt in der Mecklenburgstraße vorbeischauen“, verrät Aloui. Dass Weihnachten aber nicht extra gefeiert wird, merkt man an der fehlenden Deko – und zu Tisch: Von Ente, Gans und Karpfen fehlen jede Spur. „Bei uns gibt es heute nichts besonderes zu essen.“ Bei Tchakpedeou hingegen gibt es stilecht Ente mit Rotkohl und Klößen. „Und natürlich auch Geschenke für die Kinder“, sagt der Schweriner. Vielleicht ja auch den ein oder anderen Luftballon. Ganz so wie in der Heimat in Togo.

von Volker Raab

erstellt am 25.Dez.2016 | 09:00 Uhr

