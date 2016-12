Seniorenarbeit in Klein Rogahn : „Rogahn liegt ihr am Herzen“

1 von 1 Foto: mett 1 von 1

Als Marianne Kriebisch vor 20 Jahren in die Gemeindevertretung von Klein Rogahn gewählt wurde und die Seniorenbetreuung übernahm, kündigte sie an: Spätestens mit 70 mache ich Schluss. „Daran erinnern sich sicher nicht mehr viele“, erzählt die 69-Jährige. Doch Marianne Kriebisch bleibt bei ihrem Wort – und hört auf.

Für gestern hatte sie zum letzten Mal die Senioren ins Dörphus eingeladen. Die Weihnachtsfeier stand auf dem Programm. „Das ist unsere größte Seniorenfeier im Jahr“, erzählt die ehemalige Erzieherin. Dann greift sie zum Akkordeon, lädt zum Mitsingen ein. Denn auch als Alleinunterhalterin ist Marianne Kriebisch aktiv. Bei der Weihnachtsfeier hat sie zudem Eva-Marie Ertelt und Angelika Görner an ihrer Seite. Die Frauen bieten ein musikalisch-literarisches Programm, bevor der Plausch an der Kaffeetafel beginnt. Thema dort: Wer macht das jetzt weiter? Denn der Rückzug vom Marianne Kriebisch hat sich rumgesprochen. „Die Gemeindevertreter müssen sich da etwas einfallen lassen“, betont Kriebisch.

Auf jeden Fall hat sich der Bürgermeister für gestern etwas einfallen lassen: Mit einem Präsentkorb überrascht Michael Vollmerich die langjährige Wegbegleiterin: „Rogahn liegt ihr einfach am Herzen.“ Es werde nicht leicht, die Lücke zu schließen. Denn Marianne Kriebisch hat sich unermüdlich für die Belange der Gemeinde eingesetzt.

Rogahn war ihr Lebensmittelpunkt. „Ich bin hier geboren und aufgewachsen“, erzählt die Seniorin. Der Zusammenhalt im Dorf und das gemeinsame Gestalten eines kulturvollen Miteinanders habe sie von klein auf beeinflusst. „Mit 14 Jahren wurde mir die Dorfbibliothek anvertraut“, erzählt sie stolz. Doch Arbeit und Familie brachten sie nach Schwerin. Aber die Eltern blieben ja in Rogahn wohnen, der Kleingarten wurde bewirtschaftet. „Nach der Wende eröffneten sich dann neue Perspektiven“, blickt Marianne Kriebisch zurück. Die Familie baute sich ein Eigenheim. Und Marianne Kriebisch wurde gefragt, ob sie für die Gemeindevertretung kandidiere. „Ich war total überrascht, wie viele Stimmen ich erhielt.“ Vor allem konnte sie jetzt Klein und Groß Rogahn mitgestalten. Auf das Dörphus als Treffpunkt für alle und die Kinderspielplätzen ist sie besonders stolz.

Wenngleich jetzt mit Kommunalpolitik und Seniorenbetreuung Schluss ist, auf andere Dinge will und kann die 69-Jährige nicht verzichten. „Mit meiner Musik mache ich weiter“, betont Marianne Kriebisch. Denn die Rogahnerin singt in der Chorvereinigung Stralendorf-Dümmer und ist als Alleinunterhalterin gern gesehener Gast in vielen Senioreneinrichtungen.

von Werner Mett

erstellt am 07.Dez.2016 | 16:47 Uhr

