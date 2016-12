Aus Schwerin Zoo entflogen : Pelikan flieht vor der Stallpflicht

vergrößern 1 von 3 Foto: Andreas Borsch 1 von 3





Was schwimmt denn da für ein großer Vogel auf See? SVZ-Leser beobachteten in den vergangenen Tagen einen neuen Besucher auf dem Lankower See. Ein Pelikan war Ende November aus dem Schweriner Zoo geflohen, als er wegen der Vogelgrippe ins Winterquartier umziehen sollte.

Seitdem pendelt er zwischen den Schweriner Seen. Der Zoo versuchte bisher vergeblich, das Tier einzufangen. Die Feuerwehr ist informiert. Es wird inständig gebeten, den Pelikan nicht zu füttern und sich ihm nicht zu nähern.

>> Weitere Informationen folgen

von Christina Köhn

erstellt am 06.Dez.2016 | 13:09 Uhr