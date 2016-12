Schweriner Schule ausgezeichnet : Niklotschule zeigt Courage

1 von 1 Foto: Reinhard Klawitter 1 von 1

Große Auszeichnung für das Engagement der Schüler: Gestern Morgen wurde der Beruflichen Schule Wirtschaft und Verwaltung der Landeshauptstadt der Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ verliehen. Oberbürgermeister Rico Badenschier, gleichzeitig Pate des Projekts, überbrachte den Schülern und Lehrern die Glückwünsche der Landeshauptstadt. „Ihr habt den Titel wirklich verdient, weil ihr euch nachhaltig dafür einsetzt, euren Unterricht und das Zusammenleben so zu gestalten, dass Gewalt, Vorurteile und Angst keine Chance haben“, sagte Badenschier.

Die Niklotschule ist die 45. Schule in MV, die mit dem Titel ausgezeichnet wird – aber die erste Berufsschule. „Den Titel dürfen nur die Schulen tragen, die sich der Maxime auch wirklich verschreiben“, erklärt Schulleiter Gilbert Gräter. Das ursprünglich aus Belgien stammende Projekt unterstützt das Zusammenleben in einer Welt, in der die Menschenrechte für alle gelten, egal wo man herkommt oder wie man aussieht. Seine Schüler hätten im vergangenen Jahr viele Projekte organisiert, darunter das „Namika“-Konzert, eine Flashmob-Aktion in den Klassen und den traditionelle Spendenlauf. „Um den Titel zu erhalten, müssen sich 70 Prozent der Schule, also Schüler, Mitarbeiter und Lehrer, bereit erklären, an den Projekten teilzunehmen“, erläutert Gräter. Das sei für die Berufsschule besonders schwierig, da sich nicht alle Schüler zur gleichen Zeit im Unterricht befänden, so der Schulleiter.

Passend zur Verleihung des neuen Titels fand am letzten Unterrichtstag vor den Weihnachtsferien außerdem der traditionelle Aktionstag der Schule statt. Egal ob beim Volleyballturnier, Häkeln oder dem Einsatz für den Tierschutz: Die Schüler stärkten ihr Gemeinschaftsgefühl und sammelten nebenbei noch Spenden für Bedürftige – ganz im Zeichen des neuen Titels.





von Volker Raab

18.Dez.2016

