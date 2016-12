Schweriner Weihnachtsmarkt : Malen, Backen, Schlittschuhlaufen

1 von 1 Foto: Reinhard Klawitter 1 von 1

Einen Sportunterricht der etwas anderen Art erlebten die Schüler der Beruflichen Schule für Wirtschaft und Verwaltung. Es ging auf die Eisbahn am Pfaffenteich. Teilweise etwas wackelig auf den Beinen hielten sich die Jungen und Mädchen aneinander fest, um nicht auf dem Eis zu landen.

Täglich können sich die Besucher auf der Eisbahn austoben – beim Schlittschuhlaufen oder Eisstockschießen. Ab zehn Uhr wird die Eisbahn auf Kufen erobert, ab 19.15 Uhr ist dann jeden Abend außer am Sonnabend Zeit für das Eisstockschießen. „Das Angebot wird sehr gut angenommen“, berichtet René Blunk, Geschäftsführer der betreibenden Firma. „Wer sich noch eine Bahn sichern will, sollte sich beeilen.“ Drei Bahnen stehen insgesamt für Familien oder Firmen zur Verfügung, mindestens sechs Leute sollte eine Gruppe umfassen, damit drei gegen drei spielen können, empfiehlt Blunk.

Gemeinsam mit seinem Team hat er bereits Mitte November begonnen, die Eishalle aufzubauen. Zehn Tage dauerte die Prozedur, pünktlich zur Eröffnung am 21. November des Weihnachtsmarktes wurden sie fertig. Seitdem wird täglich das Eis gewechselt. „Per Hand hobeln wir das alte Eis ab und gießen neues Wasser auf die Fläche“, erklärt der Betreiber. Nun können die Besucher mindestens bis zum 2. Januar die Schlittschuhe schnüren – vielleicht sogar länger. „Es sind lediglich noch einige Formalitäten zu klären, dann steht einer Verlängerung bis zum 19. Februar nichts mehr im Wege“, erzählt Blunk.

2008 gab es das erste Mal eine Eisbahn auf dem Schweriner Weihnachtsmarkt, in den folgenden Jahren stand sie an unterschiedlichen Orten. Als René Blunk 2012 den Betrieb der Bahn übernahm, war sie am Pfaffenteich platziert – da ist sie geblieben. „Das ist auch einfach der beste Platz“, findet der Geschäftsführer, der es zu seinem eigenen Bedauern nicht jedes Jahr schafft, selbst das Eis zu erobern.

Am Pfaffenteich steht jedoch nicht nur die Eisbahn. Auch das Riesenrad ist dort zu finden. In leuchtenden Farben ist das runde Fahrgeschäft schon aus weiter Ferne sichtbar und seit mehr als zehn Jahren eine Attraktion auf dem Weihnachtsmarkt. Mit dem Kinderkarussell „Rainbow Express“ nebenan sowie zweit weiteren Karussells auf dem Marktplatz und in der Mecklenburgstraße bekommen auch die kleinsten Besucher etwas geboten. Im Kinderzelt auf dem Schlachtermarkt können sie unter professioneller Aufsicht backen und basteln. Außerdem können sie dort ihren Wunschzettel schreiben. Der Weihnachtsmann nimmt diese täglich in seiner Sprechstunde zwischen 16 und 17 Uhr auf dem Marktplatz entgegen. Puppentheater, Kinderfilme und die Märchenstunde runden das Angebot.

von Christina Köhn

erstellt am 08.Dez.2016 | 23:12 Uhr

