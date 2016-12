Schwerins Löschwassernetz : Kontrolle: Wasser marsch

1 von 1 Foto: Reinhard Klawitter 1 von 1

1,6 Kubikmeter pro Minute steht auf der Anzeige des Geräts. Benjamin Walter nickt zufrieden. „Das ist ein ordentlicher Wert für den Wasserdurchlauf des Hydranten.“ Gemeinsam mit seinem Kollegen Arthur Falow kontrolliert er die Wasserzapfstellen nicht nur am Eckdrift, sondern in der ganzen Stadt.

Mehr als 3500 Hydranten sind in Schwerin verteilt, durch die neuen Baugebiete in der Stadt kommen jährlich weitere hinzu. Im Durchschnitt ist rund alle 100 Meter einer zu finden. „Bei Parkstreifen achten wir darauf, dass wir die Hydranten in Toreinfahrten platzieren, damit sie rund um die Uhr zugänglich sind“, erklärt Volkhard Zillmann von der Schweriner Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft. Die WAG ist von der Stadt beauftragt, das Löschwasser aus dem öffentlichen Trinkwassernetz bereitzustellen und die Hydranten zu überprüfen. Geregelt wird das durch den Löschwasservertrag, den die Stadt mit der Gesellschaft abgeschlossen hat.

Alle vier Jahre müssen die Hydranten und ihre Funktion kontrolliert und überprüft werden. „Dafür nutzen wir ein elektronisches Programm“, berichtet Zillmann. Darin sind alle Straßen und Wasserzapfstellen erfasst. „Wir haben den Wartungsplan so aufgeteilt, dass ein Viertel aller Hydranten in einem Jahr kontrolliert wird“, so der Gruppenleiter. „Dadurch ist gewährleistet, dass innerhalb von vier Jahren alle überprüft werden.“

In Zweierteams sind die Mitarbeiter der WAG auf ihren Kontrolltouren in der Stadt unterwegs. „Als erstes gucken wir, dass die Beschilderung ordentlich und nicht beschädigt ist“, erzählt Benjamin Walter. Die Beschilderung ist wichtig, damit die Feuerwehren den Löschwasserzugang sofort finden. Sollten Schweriner kaputte Schilder sehen, dürfen sie sich gerne bei der WAG melden.

Anschließend reinigt das Team die Verschlusskappen der Hydranten und kontrolliert, dass diese nicht beschädigt sind. Dann wird das Standrohr aufgesetzt, ein Schlauch angeschlossen und der Hydrant mit einem Schieberschlüssel aufgedreht. Während Rohrnetzmonteur Arthur Falow den Schlüssel festhält, kontrolliert Fachvorarbeiter Benjamin Walter den Wasserdurchlauf in Kubikmeter pro Minute, der auf dem Gerät zwischen Rohr und Schlauch angezeigt wird.

Lässt sich der Hydrant nicht bewegen, ist er kaputt und muss umgehend repariert werden. „Dazu brauchen wir die Genehmigung der Stadt, weil wir bei der Reparatur in den öffentlichen Straßenverkehr eingreifen“, erklärt Volkhard Zillmann die Prozedur. Jeden Tag können die Hydranten allerdings nicht überprüft werden. Bei Frost dürfen die Straßen nicht bewässert werden, weil diese sonst spiegelglatt werden. Die Hydranten selber frieren nicht zu. Zum einen liegen sie mindestens 1,20 Meter unter der Erde, zum anderen besitzen sie weiter unten einen Schlitz, durch den das Restwasser abfließt.

Die mehr als 3500 Hydranten im 360 Kilometer langen Versorgungsnetz der Stadt dienen nicht nur zur Bereitstellung von Löschwasser, sondern werden auch für die Pflege des Rohrnetzes genutzt. Denn der Hydrant ist für die Spülung des Trinkwassernetzes notwendig. Dabei kann auch überprüft werden, wie viel Wasser in dem Rohrabschnitt ist.

Für die Probleme bei den Löscharbeiten in der Güterbahnhofstraße (SVZ berichtete), als die Feuerwehr auf dem Gelände keine intakten Löschwasserzapfsäulen vorfand, hat Zillmann eine Erklärung. „Diese Hydranten sind nicht an das öffentliche Trinkwassernetz angeschlossen. Da ist der Eigentümer für die Wartung zuständig.“

von Christina Köhn

erstellt am 15.Dez.2016 | 21:00 Uhr