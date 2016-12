Laternen in Klein Rogahn : Klein Rogahner rüsten ihre Straßenlaternen um

1 von 1 Foto: mett 1 von 1

Die Klein Rogahner bekommen im Advent neue Lichter aufgesetzt. Nicht direkt die Menschen, sondern die Straßenlaternen vor ihren Haustüren. „Wir stellen auf stromsparende LED-Technik um“, erläutert Bürgermeister Michael Vollmerich. Die 103 Laternen bleiben stehen, auch deren Köpfe in Betrieb. Gewechselt werden nur die so genannten Leuchtmittel, sprich die Lampen. „Wir hatten ja erst vor einigen Jahren in der gesamten Gemeinde die Straßenbeleuchtung erneuern lassen“, blickt der Bürgermeister zurück. Doch die damalige Technik ist inzwischen schon wieder veraltert und eben nicht so stromsparend wie die LED-Technik. Die Gemeindevertreter entschieden sich deshalb für die Umrüstung. Etwa 16 000 Euro kostet die. Darin enthalten ist der Austausch einer defekten Laterne. „Wir müssen die Summe komplett aus unserer Kasse nehmen“, fügt Vollmerich an. Denn da die Rogahner ihr Straßenlaternennetz bereits erneuert hatten, gibt es für die LED-Umrüstung jetzt keinen Cent Fördermittel. „Aber die Investition soll sich in zwei, drei Jahren amortisiert haben“, fügt das Gemeindeoberhaupt an. Wann genau das der Fall ist, das hängt auch von der Entwicklung der Strompreise ab. Doch die gingen in den zurückliegenden Jahren immer nach oben.

Mit der Umrüstung der Laternen hat die Gemeinde die Trammer Firma Hasselbrink beauftragt. Thomas Selau will damit in dieser Woche fertig werden. Er hat es mit drei Lampentypen in Klein Rogahn zu tun, in Haupt- und Nebenstraßen stehen unterschiedliche Laternen.

Die LED-Umrüstung erfolgt derzeit „nur“ im Ortsteil Klein Rogahn. „Natürlich machen wir das auch in Groß Rogahn“, betont der Bürgermeister. Er veranschlagt für das zweite Dorf der Gemeinde etwa die gleiche Summe. Der Grund für die Zweiteilung des LED-Projektes liegt bei einem anderen Großprojekt. „Wir warten immer noch darauf, dass das Land die Ortsdurchfahrt von Groß Rogahn saniert“, berichtet Vollmerich. Im nächsten Jahr soll das nun endlich erfolgen. Gebaut wird in den Jahren 2017 und 2018. Was dabei auf die Groß Rogahner zukommt, erfahren die Einwohner noch rechtzeitig vor Baubeginn. Fest steht aber, dass bei der Sanierung auch einige Laternen umgesetzt werden. „Bevor das nicht erfolgt, rüsten wir nicht auf LED um,“ fügt Vollmerich an.

von Werner Mett

erstellt am 07.Dez.2016 | 08:00 Uhr

