Berufsbörse in Schwerin : Job-Chancen trotz Handicaps

Jeannette Neitzke würde gerne wieder arbeiten. „Aber mit meiner Hörbehinderung habe ich auf dem Job-Markt einen schweren Stand“, sagt die 40-Jährige aus der Nähe von Wismar. Umso glücklicher ist die gelernte Bürokauffrau, dass sie nun an einem Kurs beim Bildungsträger Salo + Partner in Schwerin teilnehmen kann. „Dabei kann ich feststellen, für welchen Beruf ich mich eigne und auch gleich ein Praktikum machen“, erklärt Jeannette Neitzke. Den Kontakt zu Salo + Partner geknüpft hat sie bei einer Börse, die jetzt im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Arbeitsagentur am Margaretenhof stattgefunden hat.

„Mit unserer Inklusionsbörse wollten wir Arbeitgebern, Trägern und Menschen mit Behinderungen eine zusätzliche Plattform bieten, auf der sie direkt in Verbindung treten können“, sagt der Leiter der Schweriner Arbeitsagentur, Guntram Sydow. Obwohl allerorten Fachkräfte gesucht würden, hätten es Menschen mit Behinderungen auch in Westmecklenburg bei der Stellensuche weiterhin schwer. Viele Arbeitgeber zahlten immer noch lieber die Ausgleichsabgabe, als – wie vom Gesetz gefordert – einen Behinderten einzustellen. 850 Pflichtarbeitsplätze im öffentlichen und privaten Sektor blieben so unbesetzt, so Sydow. „Dabei spricht ein Handicap nicht gegen gute Leistungen.“ Menschen mit Behinderungen müssten bei der Arbeitssuche aber nach wie vor gegen viele Vorurteile kämpfen, berichtet der Chef der Arbeitsagentur. Ein spezielles Team von Beratungskräften der Agentur betreue deshalb die aktuell 1126 arbeitslosen Schwerbehinderten in der Region.

Die Inklusionsbörse im BiZ gehörte gleich zu einer ganzen Aktionswoche, mit der die Arbeitsagentur anlässlich des heutigen Internationalen Tages der Menschen mit Behinderung erneut Arbeitgeber zum Umdenken bewegen wollte. Bei der Schweriner Firma Malermeister Bernd Hinz ist die Botschaft bereits angekommen. „Wir sind offen für das Thema und präsentieren uns gern im BiZ“, betonte Mitarbeiterin Lisa Hinz bei der Inklusionsbörse. Interessante Job-Angebote hatte die Caritas bei der Börse im Gepäck: „Wir suchen Integrationshelfer für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen“, erläuterte Bernade Hartrampf-Yovogan von der Caritas. Rede und Antwort bei der Inklusionsbörse stand der Bürgerbeauftragte von MV, Matthias Crone. Er könne dabei helfen, bürokratische Verfahren zu beschleunigen, sagte er.

