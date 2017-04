Störkanal : Havarie an der Hubbrücke in Plate

vergrößern 1 von 1 Foto: kmue 1 von 1

Die Hubbrücke in Plate über die Stör ist defekt. Seit 12.30 Uhr lässt sich das Bauwerk nicht mehr absenken, die Fahrt über die Stör in Richtung Banzkow von Plate aus und zurück ist nicht möglich. Wie das Wasser- und Schifffahrtsamt auf Nachfrage der Redaktion mitteilt, sind Monteure derzeit im Einsatz. Wie lange die Arbeiten dauern, sei noch unklar. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Bereich zu umfahren und die Störquerung in Banzkow zu nutzen.

von Katja Müller

erstellt am 25.Apr.2017 | 16:00 Uhr