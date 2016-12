Schweriner kaufen Geschenke : Endspurt für Weihnachtseinkäufe

vergrößern 1 von 5 Foto: Reinhard Klawitter 1 von 5









In einer Woche ist Weihnachten. Die meisten Schweriner haben – wie unsere kleine Umfrage zeigt – ihre Geschenke bereits zusammen. Doch es bleibt noch viel zu tun: Plätzchen wollen gebacken, Weihnachtskarten geschrieben werden und natürlich darf auch ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt nicht fehlen.

In der Schweriner Innenstadt sieht man derzeit ungewöhnlich viele Menschen geschäftig von Laden zu Laden eilen. Andere nutzen einen freien Tag, um ihre Weihnachtseinkäufe entspannt zu erledigen und gemütlich durch die Geschäfte zu bummeln. Die großen Einkaufstüten sind nicht zu übersehen.

Im Sieben-Seen-Center hat der der Endspurt für die Besorgung der Geschenke begonnen. „Wir hatten eine sehr lange Vorweihnachtszeit, zu Beginn waren die Kunden noch sehr zurückhaltend mit ihren Käufen“, erklärt Center-Managerin Marion Bergmann. Sie erwartet einen ähnlich hohen Umsatz der ansässigen Geschäfte wie im vergangenen Jahr und hat sich dafür mit ihren Mitarbeitern einiges überlegt. „Wir verpacken die Geschenke, am Wochenende kommt eine Märchenerzählerin für die Kinder“, erzählt Bergmann. Außerdem verteilen zwei Weihnachtsfrauen Süßigkeiten an die großen und kleinen Besucher. Selbst gehört die Center-Managerin zu den Last-Minute-Käufern. „Ich habe zwar schon viele Geschenke, aber einiges fehlt noch.“ In der nächsten Woche will sie ihre drei Urlaubstage für die letzten Besorgungen nutzen. „Natürlich kaufe ich vor Ort“, sagt sie mit einem Lachen.

Im anderen großen Einkaufscenter der Stadt verpacken Engel ebenfalls fleißig die Geschenke der Besucher, jeden Freitag und Sonnabend von 10 bis 19 Uhr. „Meist schlagen wir Geschenke für Kinder und elektronische Sachen in Papier ein“, erzählt Engel Luisa. „Am liebsten so quadratisch wie möglich.“

Die Last-Minute-Käufer in Schwerin können am heutigen Sonnabend die zweite lange Einkaufsnacht für ihre Besorgungen nutzen. In der Innenstadt haben das Schlosspark-Center, die Marienplatzgalerie und weitere Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet, der Weihnachtsmarkt schließt erst um 23 Uhr.

von Christina Köhn

erstellt am 17.Dez.2016 | 05:00 Uhr

