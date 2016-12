Schweriner Halle wird umgebaut : Ein Schwimmbecken darf bleiben

1 von 1 Foto: kawi 1 von 1

Wohnen in der alten Lankower Schwimmhalle – diese Vision des Schweriner Architekten Ulrich Bunnemann wird immer greifbarer. Im Sommer nächsten Jahres, so der ehrgeizige Plan, soll das denkmalgeschützte Gebäude umgebaut sein. Dann wird es dort 16 Wohnungen, ein kleines Schwimmbad und eine Physiotherapiepraxis geben, so die aktuellen Pläne. Und damit nicht genug: Bunnemann kauft jetzt einen großen Teil des alten Schwimmhallen-Parkplatzes, um dort noch mehr Wohnraum in Seenähe zu schaffen. „ Wir möchten ein dreigeschossiges, strohgedämmtes Holzhaus bauen, in dem 18 Miet-Parteien Platz finden. Es wird dort sowohl Single- als auch Vier-Raum-Wohnungen geben.“ Das Vorbild stehe bereits auf dem Gelände der Alten Brauerei an der Knaudtstraße, die Ulrich Bunnemann ebenfalls umgestaltet. Baubeginn ist schon für nächstes Jahr vorgesehen, wenn die bewohnbare Schwimmhalle fertig ist.

Seit August sind die Handwerker dort, nur die tragenden Wände stehen noch. Von Umkleidekabinen, Technik und Sauna keine Spur mehr. Acht Maisonettewohnungen mit jeweils 80 Quadratmetern sind in diesem Teil der Halle geplant.

Ein wenig anders sieht es in der eigentlichen Schwimmhalle aus: Die großen Becken werden überbaut. Die Bewährung für die Decke ist schon fertig. Die Wanne darunter bleibt liegen, dient später als Keller. Ein Stück lässt der Investor allerdings offen: „Hier wird es ein kleines Schwimmbad geben“, sagt er. Mit einem potenziellen Betreiber sei er im Gespräch. „Ein Teil der alten Hallenhöhe bleibt also erhalten“, erklärt Bunnemann. Ansonsten wird der Schwimmbereich durch eine Decke zweigeteilt: Acht barrierefreie, seniorengerechte Wohnungen – vier im Erdgeschoss, vier im ersten Stock – mit je 45 Quadratmetern entstehen. Außerdem ist eine Gewerbeeinheit geplant, wahrscheinlich wird eine Physiotherapiepraxis einziehen.

Die Fensterfront gibt dabei die Anordnung der Räume vor. Denn die Denkmalpflege hat ein genaues Auge auf den Umbau. Neben den Fenstern muss auch das gewellte HP-Schalen-Dach erhalten bleiben. Das Bauwerk dokumentiert die serielle Planung und Umsetzung von gesellschaftlichen Bauvorhaben der Ära Honecker und das Niveau der Versorgung mit Sportanlagen. So hatten Experten argumentiert, als die Halle abgerissen werden sollte, nachdem auf dem Großen Dreesch ein modernes Schwimmbad eröffnet worden war. Die Lankower sei außerdem die letzte erhaltene Halle des Typs „Anklam“ und habe ein Alleinstellungsmerkmal in MV.

Wenn das Wohnhaus fertig ist, soll es zumindest von außen also immer noch so aussehen wie die Schweriner ihre Schwimmhalle kennen. Rund 2,5 Millionen Euro steckt Ulrich Bunnemann in dieses Projekt.

von Maren Ramünke-Höfer

erstellt am 03.Dez.2016 | 05:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen