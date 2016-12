Schweriner Weihnachtsmarkt : Ein Paradies für Naschkatzen

1 von 1 Foto: Reinhard Klawitter 1 von 1

Eine Bratwurst und Schmalzkuchen, vielleicht noch gebrannte Mandeln oder ein Lebkuchenherz als Nachtisch – für viele Besucher ist das das typische Essen auf dem Weihnachtsmarkt. Doch der Schweriner Weihnachtsmarkt bietet noch mehr kulinarische Köstlichkeiten in den rund 100 Buden.

Auf dem Schlachtermarkt riecht es schon von Weitem nach Fleisch. Kein Wunder, denn in der Schlemmerhütte gibt es französische Barbarieentenkeule mit Klößen und Rippchen mit verschiedenen Dips. Auch eine Kartoffelsuppe bietet das Mecklenburg-Catering an seinem Stand an. „Besonders beliebt sind die Rosmarinkartoffeln mit Käsesauce und Pesto“, erzählt Reno Motzkus. Bereits das dritte Jahr arbeitet er in der Schlemmerhütte und hat besonders in der Mittagszeit und den Abendstunden viel zu tun. „Hier holen sich die Menschen in ihren Mittagspausen das Essen und nehmen es mit in die Firma“, sagt Motzkus. Neben den Mahlzeiten gibt es an dem Stand auf dem Schlachtermarkt auch Sanddorn-Punsch und „Glühbirne“– heißen Birnensaft mit Sahne und Zimt.

Warme Getränke bietet aber nicht nur die Schlemmerhütte an. Auch in der Mecklenburgstraße und auf dem Mark sowie am Pfaffenteich reihen sich die Stände mit Glühwein- und Punschangeboten. Ein echter Hingucker ist die acht Meter hohe Weihnachtspyramide. Während sich oben die Weihnachtsfiguren drehen, werden unten heiße Getränke ausgeschenkt.

Der Preis für einen Becher Punsch hat sich in diesem Jahr um 50 Cent erhöht. Auch die Bratwurst ist teurer geworden. Drei Euro müssen die hungrigen Besucher auf den Tresen legen. Wie Arno Teegen, seit 2008 Organisator des Schweriner Weihnachtsmarktes, erklärt, spiele dafür das Gesamtbild eine entscheidende Rolle: „Viele Schweriner wissen nicht, dass wir als Betreiber des Weihnachtsmarktes auch für die vielen Lichter in der Landeshauptstadt sorgen.“ Diese Kosten würden sich indirekt auch auf den Punsch und die Bratwürste niederschlagen, erläutert Teegen.

Markt-Händler wie Karl Lensch haben für die Beleuchtung und die Dekoration lobende Worte. „Der Weihnachtsmarkt hat sich toll entwickelt.“ Seit 1991 betreibt der Cuxhavener eine Bude in Schwerin. „Angefangen habe ich mit einem Stand am Pfaffenteich. Als erster habe ich dort Crêpes verkauft“, erinnert er sich. Heute bereitet seine Frau die französischen Pfannkuchen in der Mecklenburgstraße zu, auf dem Markt gibt es bei Karl Lensch und seinem Sohn Mutzen. Besonders bei Naschkatzen sorgen die für große Augen.

von Christina Köhn

erstellt am 14.Dez.2016 | 09:00 Uhr

