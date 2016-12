Weihnachtsglanz in Tramm : Ein Haus im Lichtermeer

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Sie sind die Glanzpunkte im der winterlichen Morgen- und Abenddämmerung –liebevoll dekoriert und mit Konzept arrangiert. Die zahlreichen mit Lichterketten beleuchteten Häuser und Vorgärten zaubern Weihnachtsatmosphäre in die Straßen der Region. Einer, der wie viele andere sein Heim im besonderen Lichterglanz erscheinen lässt, ist Herbert Schäfer. Fährt der umsichtige Autofahrer die Hauptstraße in Tramm entlang, erblickt er eine mit Lichterketten geschmückte Tanne, ein kleines Reh, und auch in den Fenstern verbreiten kleine leuchtende Weihnachtssterne warmes Licht nach außen.

„Seit rund 25 Jahren dekoriere ich zur Adventszeit den Garten vor meinem Haus“, erzählt Herbert Schäfer. Es bereite ihm einfach Freude, nicht nur den Innenbereich seiner vier Wände in einen weihnachtlichen Glanz zu bringen, sondern auch den Außenbereich „zu verschönern“. Früher habe er auch noch eigene Kreationen dazu gestellt, wie Körbe und selbst geformte Christrosen. Heute belässt er bei den Lichterketten und einzelnen Figuren. Hilfe bekommt der rüstige 85-Jährige von seinem Schwiegersohn Guntmar Goldberg. Denn Schäfers Tochter hat die Liebe zur Dekoration in der Vorweihnachtszeit geerbt.

Herbert Schäfer, der 36 Jahre im Opernchor am Schweriner Staatstheater tätig war, verschönert aber nicht nur sein Eigenheim zur Adventszeit, sondern gibt sich auch beim Grab seiner Frau Mühe, dass „alles schön aussieht“. Über Komplimente für seine kreativen Gestaltungen freut sich der Trammer immer. „Manchmal werde ich von den Nachbarn wegen meiner Dekoration angesprochen, aber bei uns gibt es ja viele Häuser in der Straße, die schön hergerichtet sind“, betont der Opa von zwei Enkel und vier Urenkeln. Mit denen feiert er auch gemeinsam Weihnachten. Heiligabend gibt es übrigens ganz klassisch Bockwürste mit Kartoffelsalat.

Nach dem Fest bleibt der Adventsschmuck vor Schäfers Haus noch ein wenig bestehen – bis zum Tag der Heiligen Drei Könige im Januar. „Dann“, so der Opernliebhaber, „werden die Lichterketten wieder abgenommen, zum Trocknen hingelegt und ordentlich in Kisten verpackt.“ Bis sie im nächsten Jahr wieder zum Einsatz kommen und das Haus an der Trammer Hauptstraße in ein Lichtermeer tauchen.

