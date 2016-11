Spendenaktion: „Unsere Kinder“ : Diana Salow liest Mordsgeschichte

1 von 1 1 von 1

Wenn Krimi-Autorin Diana Salow liest, ist das Haus voll. So war denn auch ihre Benefiz-Lesung gestern, zu der sie ins medienhaus:nord eingeladen hatte, innerhalb kurzer Zeit ausverkauft. Mit dem Erlös des Abends wird die SVZ-Spendenaktion „Unsere Kinder“ unterstützt. Drei Schwerin-Krimis von Diana Salow sind bereits erschienen. „Der vierte ist fertig, der fünfte liegt beim Verlag und der sechste ist in Arbeit“, verriet die in Wittenförden wohnende und in Schwerin arbeitende Autorin.

Für die Lesung gestern Abend im Verlagshaus hatte sie den Krimi „Süßer Schmerz – eine Mordsgeschichte“ ausgewählt. Und weil ihre Lesungen stets auch hohen Unterhaltungswert haben sollen, wurde sie musikalisch von dem Duo „Two Lights“ und der Violinistin Dr. Heike Thierfeld begleitet. Zudem befragte die profunde Kennerin der Kriminalistik die Polizeihundeführerin Anke Bielesch über ihre Arbeit mit dem Schutz- und Sprengstoffhund „Keule“.

Los gings musikalisch mit Mackie Messer, bevor Diana Salow die Zuhörer mitnahm in den Schweriner Burggarten. Dort entdeckten gerade zwei Angler unterhalb der Grotte einen Toten im Wasser. Eine spannende Geschichte nahm ihren Lauf, die sich nicht vordergründig auf polizeiliche Ermittlungsarbeit konzentrierte, sondern Charaktere zeichnete, Motive beleuchtete, Milieus abbildete und Szenarien konstruierte. „Ich glaube, meine Leser lieben es, wenn sie Hauptkommissar Thomas Berger durch Schwerin begleiten können“, sagte Salow erklärend, als sie nach der Lesung beim Signieren nach ihrem Erfolgsrezept befragt wurde.

von Bert Schüttpelz

erstellt am 21.Nov.2016 | 21:00 Uhr

