Schwerin : Aus für Jugendarbeit bei „Power for Kids“

Der umstrittene Schweriner Verein „Power for Kids“ will nach eigenen Aussagen in Zukunft keine Kinder- und Jugendarbeit mehr leisten. Bei der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses erklärte Florian Stolz, Vorstandsmitglied von „Power for Kids“, dass durch den Missbrauchsskandal die ehrenamtliche Arbeit des Vereins diskreditiert worden sei. Wie der neue Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, Wolfgang Block, berichtete, habe Stolz außerdem informiert, dass sich der Verein künftig auf die Renovierung einer alten Boxhalle in der Hegelstraße konzentriere und diese nach Abschluss der Arbeiten für verschiedene Veranstaltungen vermieten wolle.

Blocks Stellvertreter Rudolf Hubert war von den Aussagen des Vereinsvertreters irritiert: „Mir stellt es sich so dar, dass es kein Problembewusstsein im Verein gibt.“ Zwar habe er Florian Stolz für dessen Erscheinen vor dem Ausschuss Respekt gezollt, allerdings hätte das Vorstandsmitglied von „Power for Kids“ keinen großen Beitrag zur Aufklärung über die Zukunft des Vereins leisten können, so Hubert.

von Volker Raab

erstellt am 08.Dez.2016 | 21:00 Uhr

