Zweifacher Entscheid in Sukow : Amtsausschuss wählt neue Spitze

Sie hatten die Wahl – und das gleich zweimal: Die Mitglieder des Amtsausschusses Crivitz wählten am Mittwochabend in Sukow nicht nur einen neuen Vorsitzenden, sondern auch die Position des Stellvertreters wurde noch am selben Abend zur Vakanz.

Aber der Reihe nach: Im Oktober hatte der bisherige Amtsausschussvorsitzende – Plates Bürgermeister Ronald Radscheidt – sein Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt. Er bliebe zwar Bürgermeister von Plate, doch da der 53-Jährige als Bauingenieur beruflich stark eingebunden ist, bleibe für das andere Ehrenamt in der Kommunalpolitik nicht mehr genügend Zeit. Der Vorsitzende des Amtsausschusses steht nicht nur den Tagungen des 32-köpfigen Gremiums vor, er muss auch mit der Verwaltung alles vor- und nachbereiten. Radscheidt wurde im Januar 2014, nach der Bildung des Großamtes Crivitz, in diese Funktion gewählt.

Sein Vize Uwe Kröger, Bürgermeister in Friedrichsruhe, leitete seitdem die Geschicke der 17 Gemeinden innerhalb des Amtes. Jetzt wurde neu gewählt. Neben Kröger wurden Bülows Bürgermeister Klaus Aurich, Pinnows Gemeindeoberhaupt Andreas Zapf und Cambs’ Ortsvorsteher Frank-Rainer Müller für den Vorsitz vorgeschlagen. Aurich bekam 2 Stimmen, Kröger 6, Müller 10 und Andreas Zapf konnte 13 Stimmen auf sich vereinen und ist somit der neue Amtsausschussvorsitzende. Zapf bedankte sich zunächst für das Vertrauen seiner Bürgermeisterkollegen und versprach, sich auch weiterhin „für die Sache zu engagieren“. Aber auch für etwas Selbstkritik blieb Platz: „Manchmal gibt es sie, meine emotionalen Ausbrüche. Dass das künftig nicht mehr vorkommt, kann ich nicht versprechen. Aber ich werde mein Bestes geben“, sagte Zapf und versprach zudem, weiter daran zu arbeiten, die „Gräben aus den vergangenen Jahren weiter einzuebnen“. Der Pinnower Bürgermeister wird nun für die nächsten 2,5 Jahre das Amt übernehmen – so lange geht noch die offizielle Amtszeit. „Mir ist klar, ich kann nur eine Übergangslösung sein“, sagte er, auch mit Blick auf die bevorstehenden Kommunalwahlen. Für einige sei es die letzte Amtszeit – neue Gesichter würden kommen.

Nur wenige Sekunden nach der Wahl legte Uwe Kröger sein Amt als Stellvertreter nieder. „Es hat nichts mit dem Ausgang der heutigen Wahl zu tun. Ich habe mir diesen Schritt bereits lange zuvor überlegt, habe das auch vorab schriftlich formuliert“, erklärte der Ruthenbecker. Es seien allein persönliche Gründe, die ihn zu diesem Entschluss bewegt haben. Und so musste erneut gewählt werden – dieses Mal den stellvertretenden Amtsvorsteher. Es gab zwei Vorschläge: Sukows Bürgermeister Horst-Dieter Keding lehnte dankend ab. Er habe bereits genügend Aufgaben. Und so fiel die Wahl, die auch von allen Ausschussmitgliedern getragen wurde, auf Frank-Rainer Müller.

von Katja Müller

erstellt am 16.Dez.2016 | 12:00 Uhr