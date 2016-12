Sternberg : Schüler überführen Kuchendieb

vergrößern 1 von 3 Foto: wnie 1 von 3





Ausgerechnet vor Weihnachten ist dem König die Weihnachtstorte aus dem Kühlraum des Schlosses gestohlen worden. Das Fest droht auszufallen. Da kann nur noch die Polizei helfen. Der Auftrag lautet: Torte finden und Kuchendieb schnappen.

Für die Mädchen und Jungen der Sternberger Grundschule „Alexander Behm“ gab es gestern eine Überraschung. In der Sporthalle war die Polizeipuppenbühne MV zu Gast und zeigte das Weihnachtsstück „Die drei gestohlenen Kuchen“.



Grundschüler sind fit und sicher

Die Schule hatte an der Weihnachtsaktion während des landesweiten Schulwettbewerbs „Wir in Mecklenburg-Vorpommern – fit und sicher in die Zukunft“ teilgenommen und einen der Sonderpreise gewonnen: eine kleine schulinterne Weihnachtsfeier mit dem Auftritt der Polizeipuppenbühne. Carol Stec von der Koordinierungsstelle Schulprojekt des Landeskriminalamtes, einem der Partner des Wettbewerbs, erklärte gegenüber SVZ: „Grund- und Förderschulen aus dem ganzen Land konnten uns mitteilen, was sie seit Schuljahresbeginn alles unternommen haben, um fit und sicher zu sein und zu bleiben. Das konnten Aktionen und Projekte zu gesunder Ernährung, Kriminalitätsvorbeugung oder einem sicheren Schulweg sein.“

Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Printausgabe und im E-Paper.

von Wibke Niemeyer

erstellt am 13.Dez.2016 | 21:00 Uhr