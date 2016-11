Kobrow : Quad aus Carport gestohlen

1 von 1 Foto: privat 1 von 1

Aus einem Carport auf einem Grundstück in Kobrow II in der Lindenallee haben Unbekannte am vergangenen Dienstag in der Zeit von 7 bis 9 Uhr ein hochwertiges Quad entwendet (SVZ berichtete kurz).

Bei dem Fahrzeug des Herstellers TGB, Typ Blade 1000 LT, handelt es sich um eine limitierte Auflage mit der Lackierung in „braun-Titanum“.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zum Diebstahl und zum Verbleib des Quads machen? Wurde es zwischenzeitlich jemandem zum Verkauf angeboten? Hinweise bitte an die Polizei in Sternberg unter Telefon 03847/432 70. Wie die Polizei weiter informiert, habe sich der Eigentümer zur Zahlung einer Belohnung bereit erklärt, sollte ein Hinweis zur Auffindung des gestohlenen Quads führen.

