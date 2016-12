Warin : Platz für neue Bücher

1 von 1 Foto: Rüdiger Rump 1 von 1

Wer sich für Weihnachtsferien, Urlaub oder ein paar freie Tage noch mit Lesestoff eindecken möchte, hat in der Wariner Stadtbibliothek an diesem Freitag von 9 bis 11.30 und 14 bis 16.30 Uhr zum letzten Mal in diesem Jahr Gelegenheit dazu. Weiter geht es am 3. Januar – und das auch mit dem Bücherflohmarkt, der seit Anfang des Monats läuft. Bibliothekarin Ines Reeck verlängert ihn bis ins neue Jahr, „mindestens um die erste Januarwoche, vielleicht auch um ein, zwei mehr“.

2012 hat sie damit angefangen, aussortierte, aber gut erhaltene Bücher für wenig Geld zum Kauf anzubieten. Sie kosten zwischen 50 Cent und zwei Euro. In diesem Jahr sind auch DVDs und Spiele dabei, zum Beispiel eines wie Monopoly, „fast wie neu“, das für fünf Euro weggeht.



Ein Regal für Bestseller und Neuheiten

Der Bestand werde ständig aktualisiert. Belletristik habe mit maximal zehn Jahren schon die längste Lebensdauer, ähnlich Geschichtsbücher. Bei anderen Gebieten müsse öfter ausgetauscht werden, wenn sich beispielsweise Grenzen oder Währungen geändert haben, wenn eine neue Sehenswürdigkeit im Bildband fehlt. Vieles davon, was in den Regalen ersetzt werde, sei als Altpapier viel zu schade, findet Reeck.

250 bis 300 Bücher kann die Stadtbibliothekarin jedes Jahr kaufen. Dafür werde Platz gebraucht. Außerdem fährt die Bibliothekarin vierteljährlich ins Kreismedienzentrum Grevesmühlen und bringt

20 bis 30 Bücher mit, die die Wariner Einrichtung ein halbes Jahr nutzen kann. „Damit sind wir immer auf dem aktuellen Stand“, freut sich Reeck. Das Regal mit den Bestsellern und Neuheiten finde eindeutig den größten Zuspruch. Die meisten blieben dort hängen und gingen gar nicht mehr zu den anderen Regalen. Insgesamt umfasse der Bestand rund 6500 Bücher unterschiedlicher Genre. Hinzu kämen DVDs und CDs.

Als sehr erfreulich sieht Reeck auch die 39 Neuanmeldungen in diesem Jahr. Das seien vor allem neue Einwohner in Warin und den Ortsteilen, auch junge Familien. Nach Veranstaltungen in den beiden Kitas kämen manchmal ein paar Tage später Kinder mit ihren Eltern, die sich wunderten, dass die Kleinstadt eine solche Bibliothek habe. „Das ist schön für mich. Die Kleinen sind die Leser von morgen“, so Reeck. Um die 400 Leser zähle die Wariner Bibo derzeit. Einige kämen

jede oder alle zwei Wochen, andere drei-, viermal im ganzen Jahr, der Stamm jedenfalls regelmäßig. Ein Kind bezahle als Jahresbeitrag einen Euro, ein Erwachsener zehn, ermäßigt fünf, eine Familie 15 Euro.

Über die eigene Internetseite der Stadtbibliothek können Leser unter anderem die Ausleihfrist verlängern oder sich für ein bestimmtes Buch vormerken lassen. Bislang sei davon relativ wenig Gebrauch gemacht worden, sagt Reeck. Wahrscheinlich, weil Warin lange auf das schnelle Internet warten musste. Die Bibliothek verfüge seit Wochenmitte über DSL. Damit rücke auch näher, sich dem Online-Verbund anzuschließen und eBooks ausleihen zu können. Von heute auf morgen gehe das aber sicher nicht.

Zurück zum Bücherflohmarkt: Zu den eigenen Exemplaren, die ausgesondert worden sind, kommen zahlreiche Spenden von Bürgern, darunter auch das Monopoly-Spiel. Für das alles sei sie sehr dankbar, sagt die Bibliothekarin. Selbst übers Jahr würden Leute Bücher bringen, wenn sie die gelesen haben. Die hätten sie mal unterwegs gekauft oder geschenkt bekommen und seien nun selbst damit durch. Diese Bücher seien wie neu und würden den Bestand zusätzlich bereichern.

von Rüdiger Rump

