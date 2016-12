Wismar : Neue Pflasterung wird aufgenommen

1 von 1 Foto: Hansestadt Wismar 1 von 1

Mitte August nach einjähriger Bauzeit übergeben, wird die Pflasterung auf der Brücke über der Scheuerstraße im Wismarer Altstadtbereich durch die Baufirma während der Gewährleistung erneut aufgenommen und neu verlegt werden. Der Grund sind Mängel bei der Verlegung der Steine. „Das Fugenbild der Pflasterung stimmt nicht“, so der stellvertretende Pressesprecher der Hansestadt, Andreas Nielsen, gestern auf SVZ-Nachfrage. Betroffen ist der Brückenbereich in Richtung Bohr-/Scheuerstraße.

Für die Kraftfahrer bedeutet das erneut eine Baustelle mehr in der Hansestadt samt Vollsperrung sowie Umleitungen unweit des Feuerwehr-Standorts. „In den angrenzenden Straßen ändert sich somit die Fahrtrichtung und ausgewiesene Parkbereiche werden entsprechend angepasst. Dies betrifft die Frische Grube, die Scheuerstraße sowie Bohrstraße, Spiegelberg und St.-Nikolai-Kirchhof.

Wenn die Witterungslage es zulässt, wird die Mängelbeseitigung laut Pressestelle in zwei Abschnitten „vom 9. Januar bis 3. Februar 2017“ durchgeführt – 1. Bauabschnitt: Brücke und Anbindungsbereich an die Bohrstraße, 2. Bauabschnitt Anbindungsbereich der Brücke an die Scheuerstraße.

Wegen einer anderen Baustelle samt Gerüst im Bereich Bohr-/Scheuerstraße konnte die Neuverlegung des Brücken-Pflasters laut Stadtsprecher nicht eher erfolgen.



von Roland Güttler

erstellt am 30.Dez.2016 | 05:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen