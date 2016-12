Rothen : Kunsterlebnis im Advent

vergrößern 1 von 5 Foto: erge 1 von 5









Das Rothener Kunsterlebnis im Advent hat sich längst herumgesprochen. Die Besucher reisten auch von weiter her an– sogar aus Thüringen. Genauer gesagt aus Lengefeld zwischen Meiningen und Suhl kam Annette Geyer extra hoch. „Erstmals war ich in diesem Jahr zu ,Kunst offen‘ hier, dann Ende Oktober zusammen mit meiner Rostocker Schulfreundin Merly Loebe-Behrendt zu einem Holzkurs bei Ulrike Steinhöfel, wir bauten eine Bank“, so Geyer. Mit ihrer Mutter Dorothea Kosub aus Reinshagen bei Bad Doberan und ihrem Mann schaute sich die Thüringerin im Rothener Gutshaus die Schmuckarbeiten von Goldschmiedin Gabriele Lehsten an.



Tierplastiken aus Wachs und Bronze überzogen

Derweil plauderte Christian Lehsten in Vorraum mit dem Tarnower Michael Mohns, in Künstlerkreisen nur „Micha“ Mohns genannt. Dieser hatte neben Handzeichnungen vor allem seine neue Leidenschaft mitgebracht – Tierplastiken. „Dabei wird Wachs wie Knete auf ein Gestell aufgetragen. Eine Gießerei gießt es dann als Bronzefigur aus“, erläutert der seit 30 Jahren in Tarnow bei Bützow beheimatete Künstler. Und fertig ist dann etwa der bronzene Hirsch samt Riesen-Schaufel.

Nebenan hatte Takwe Kaenders den alten Pferdestall geöffnet, um hier zusammen mit dem Eickhofer Stefan Albrecht und Heidrun Klimmey aus Bad Doberan Emaille-Arbeiten sowie Drucke zu präsentieren. Leobe-Behrendt, die mit ihrer Freundin wieder gemeinsam gen Rothen fuhr, war von den Albrechtschen Spiegeleiern angetan. Die Detailtreue bewundernd, meinte die Rostockerin: „Ein bisschen Pfeffer drauf und reinbeißen. Herrlich!“ Nur mal so theoretisch, denn es sind Emaille-Spiegeleier… Pfiffig auch Kaenders’ flirtende „Beziehungskiste“. Als (Blech-)Material dienten dafür eine alte Tür vom Tarnower Antikhandelgebäude sowie alte Postkarten zur Seifenverpackung.

Der 54-jährige Albrecht, der sich „seit drei Jahren immer wieder mit Takwe für ein/zwei Wochen zu gemeinsamer Arbeit in der Rothener Werkstatt verabredet, danach geht jeder wieder seine Wege“, stellte auch emaillierte Sammelteller aus. Freilich mit skurrilen Motiven: tote Kakerlake, Gemeine Küchenschabe und Gemeine Kopflaus. Albrecht: „Es setzt einen besonderen Geschmack voraus.“ Aber normale Sammelteller sind nicht sein Ding…

Auch Schreinerin Ulrike Steinhöfel hatte ihren Ausstellungspavillon von „HolzKunstWohnen“ geöffnet. Und draußen auf dem Dorfplatz fungierte ihre Tochter Tabitha als Gäste-Begrüßerin. Verteilte kleine Handzettel als Wegweiser, schenkte – bei Bedarf – Glühwein aus. Und wer wollte, konnte eine der von ihr selbst gehäkelten Mützen erwerben.





von Roland Güttler

erstellt am 15.Dez.2016 | 12:16 Uhr