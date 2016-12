Wariner Pflanzenbau : Klassische Fichte frisch geschlagen

1 von 1 Foto: Rüdiger Rump 1 von 1

Von Nisbill in Richtung Warin liegt die Fläche auf der linken Seite. Hier verkauft die Wariner Pflanzenbau eG an diesem Sonnabend, 17. Dezember, Weihnachtsbäume. 2015 konnte auf der gut einen halben Hektar großen Fläche wieder damit angefangen werden. Vorausgegangen war eine zweijährige Zwangspause, weil die frisch gepflanzten Bäumchen noch nicht die erwartete Größe erreicht hatten und die genau gegenüber an der Straße, wo sonst verkauft wurde, zu Ende gingen oder nicht mehr ins Wohnzimmer passten.

„Es ist eine klassische Plantage mit Fichten, wie man sie sich früher ins Haus geholt hat“, erklärt Vorstandsvorsitzender Wolf-Dietmar Vetter. Obwohl in nur zwei Jahrgängen gepflanzt, seien sie zwischen einem und vier Meter hoch. „Die Bäume wachsen unterschiedlich schnell, weil der Boden selbst auf der kleinen Fläche nicht überall gleich ist“, so Vetter. Doch der Preis sei wie jedes Jahr einheitlich – zwölf Euro pro Baum. „Wir verkaufen jeden nur einmal, egal in welchem Jahr“, begründet Vetter. Der Agrarbetrieb wolle damit kein Geld verdienen, es sei vielmehr ein Service für die Menschen in der Region, in der die Pflanzenbauer die Felder bestellen. „Natürlich muss sich das mit den Weihnachtsbäumen tragen, aber in erster Linie wollen wir so mit den Leuten ins Gespräch kommen“, sagt Vetter. Deshalb lassen er und sein Stellvertreter Daniel Bohl es sich nicht nehmen, selbst vor Ort zu sein und Hand anzulegen.

Freilich gebe es Käufer, die mit der Säge unter dem Arm schnurstracks in die Plantage liefen und ein paar Minuten später mit dem eingenetzten Baum von dannen seien, doch die meisten würden Zeit mitbringen. Es habe doch seinen Reiz, in aller Ruhe in das Waldstück zu gehen, sich den Baum auszusuchen und selbst zu schlagen, meinen Vetter und Bohl. Viele kämen mit der ganzen Familie oder Freunden, und das schon über Jahre, Stammkunden nicht nur aus der Umgebung, sondern auch aus Sternberg oder Wismar. „Wir wissen, dass sich manche, die sich länger nicht gesehen haben, verabreden, bei uns gemütlich zum Plausch treffen und dabei Glühwein trinken“, erzählt Vetter schmunzelnd.

Von 9 bis etwa 16 Uhr gehe der Baumverkauf. Danach werde es dunkel und damit immer schwieriger, den richtigen Baum auszusuchen.

Weihnachtsäume verkaufen unter anderem auch die Försterei in Schlowe zu der gleichen Zeit, die DHG Brüel, Familie Oster in Holzendorf bei Dabel, Yves Piehl in Sternberg und der Hausmeisterservice Sven Junghans in Mustin.

von Rüdiger Rump

erstellt am 15.Dez.2016 | 05:00 Uhr