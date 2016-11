Warin : Hexen und Dracula im Park

vergrößern 1 von 3 Foto: kema 1 von 3





Der August-Cords-Park in Warin war einen Abend lang Treffpunkt für allerlei Gruselgestalten. Anlässlich Halloween waren schwarze, aber auch gute weiße Hexen, Teufelsgestalten, Spinnenwesen, Mumien, Zombies, Fledermäuse gekommen und über allen schwebten mehrere Sensenmänner. Eine prunkvoll gekleidete Lady passte im ersten Moment so gar nicht in diese Runde. Doch als sie den Mund öffnete und zwei Reißeckzähne zum Vorschein kamen, war klar: Das war Gräfin Dracula. Und dann die Musik: Hatte sich etwa der sonst so ehrbare Discjockey Peter Behling aus Bibow mit diesen dunklen Mächten verbündet?

Angerührt hatte dieses Treffen nun bereits zum zweiten Mal der Heimatverein Warin. Wie kommen Vereinsvorsitzende Annelie Thomas mit ihrem Vorstand Jürgen Tobien, Karin Brandenburg, Ferenc Matzkeit, Annelie Schild und Vereinsmitglied Heidi Seip dazu, solche dunklen Mächte heraufzubeschwören?





Den ganzen Beitrag lesen Sie in der Tageszeitung und auf Epaper.

von SVZ Onlineredaktion

erstellt am 02.Nov.2016 | 05:28 Uhr

