Tempzin : Für den Ernstfall gerüstet

Es ist kurz vor 17.30 Uhr am Freitagabend und viele freuen sich auf den Feierabend und auf das Abendbrot. Doch in einigen Orten rund um Tempzin heulen die Sirenen und statt Abendbrot ist Einsatz angesagt. Umgehend eilen die Kameraden in die Gerätehäuser, schlüpfen in die Einsatzkleidung und fahren mit den Einsatzfahrzeugen nach Tempzin zur Biogasanlage.

Dort, so die Meldung, solle eine Übung stattfinden. Spätestens jetzt kann jeder Kamerad aufatmen, weil es sich „nur“ um eine Übung handelt. Dennoch wird dieser Einsatz ernst genommen, schließlich gilt es, seine Kenntnisse unter Beweis zu stellen, um im Ernstfall gut gerüstet zu sein.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Printausgabe und im E-Paper.



von Michael-Günther Bölsche

erstellt am 06.Nov.2016 | 21:00 Uhr

