Nisbill : „Essen und Luft sind ganz frisch“

„Deutsch ist eine schwere Sprache, vor allem, wenn in der Mundart gesprochen wird“, sagt Zhao Yangyang. Der 27-Jährige arbeitet seit zwölf Monaten als Pflegeassistent in der Fachpflegeeinrichtung „Haus am Bibowsee“ in Nisbill – zusammen mit seiner künftigen Braut Fu Xiaoting (26) sowie der gleichaltrigen Li Bingxing und Wang Yanan (33). Sie haben unterschrieben, in Deutschland für fünf Jahre zu arbeiten. Eigentlich war man zu Fünft, doch Wen Zhu bekam großes Heimweh, sie kehrte im August ins Reich der Mitte zurück.

Wie war das erste Jahr? Yangyang, der auch schon mal die Dolmetscherrolle übernimmt, da er im Gegensatz zu den Frauen bereits sehr gut Deutsch spricht, freut sich über die Abwechslung und dass „ein kleiner Freundeskreis entstanden ist mit Katrin Niens sowie Gabi Waack von der Hausleitung. Katrin ist die wichtigste Bezugs- und Vertrauensperson für mich.“ Katrin Niens ist in der Einrichtung zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, unternimmt in der Freizeit so manches mit den Chinesen.

Man lernt sich so besser kennen und es gibt dabei unvergessliche Erlebnisse. Etwa das gemeinsame Plätzchenbacken bei Familie Niens. „Bei uns ist es Tradition, dass jeder dazu einen Teig mitbringt. Ich habe den Chinesen dreimal erklärt, was ein Plätzchenteig ist. Doch was brachten sie mit? Hefeteig für Brötchen!“

Für die jungen Leute aus Fernost war 2016 auch sonst ein aufregendes Jahr – und das nicht nur wegen des erforderlichen und inzwischen bestandenen deutschen Abschlusses als Pflegekraft. „Wir essen eigentlich morgens, mittags und abends warm“, erklärt Fu Xiaoting. „Bei unsereins würde das sofort auf die Hüften schlagen“, entgegnet Katrin Niens. Bei der deutschen Küche sicherlich, der chinesischen indes ganz offensichtlich nicht. China-Kohl steht bei Yangyang & Co. häufig auf der Einkaufsliste. „Der schmeckt ein bisschen süß“, so der 27-Jährige. Bittere Kohlsorten sind hingegen nichts für fernöstliche Zungen. Und auch Erbseneintopf aus der Gulaschkanone wie beim Besuch der Krassower Feuerwehr rührten die Chinesen nicht an. „Meistens kochen wir selber, aber manchmal gibt es auch Kartoffelsalat mit Bockwurst. Aber ohne Senf“, erzählt Wang Yanan, die beim Trinken auf „Kochwasser“ steht. „Warmes Wasser ist gut für’n Körper“, betont die 33-Jährige, die als einzige des Quartetts verheiratet ist. Ihr Mann und die fünfjährige Tochter Juli – in China ist das ein Blumenname (Lilie) – leben daheim. Der Kontakt besteht fast täglich per Skype, im November war sie für 15 Tage bei Mann und Kind.



von Roland Güttler

erstellt am 28.Dez.2016 | 21:19 Uhr