Premiere in Kuhlen-Wendorf : Ein neues Pferdesport-Paradies

„Herrlich, da kann man nicht meckern. Ich bin begeistert. Ich war schon in Zierow und Gadebusch, aber die Halle ist die Krone. Hier kann man sich wohl fühlen, auch wegen der Heizkörper zu der Jahreszeit“, verkündete der 69-jährige Eckard Rath aus Trams. Zusammen mit Schwägerin Waltraut Wiese aus Neukloster drückte er am Sonnabend vom Zuschauerbereich aus Enkelin Tessa Leni Thiellmann aus Rastorf bei Bobitz für ihren Ritt auf „Miss Belluga“ die Daumen. Dass die 12-Jährige am Ende mit einem Dutzend Fehlerpunkten auf Rang 31 bei 43 Startern des A-Springens (für Anfänger) mit gehobenen zwei Sterne landete, war kein Beinbruch. Der Wettkampf über Sprünge bis zu einer Höhe von 1,20 Metern war jenen Startern vorbehalten, die bisher wenige Siegerschärpen erlangen konnten. Hoch zu Ross ist eben mehr…

Mit dabei waren auch Harald Heiden und Dr. Jörg Neubauer vom erst 2015 gegründeten Reitverein „Seenland Klein Labenz“. Letzterer fungierte zugleich als Turnier-Tierarzt. Dr. Neubauer kennt die Anlage, betreut der in Warin-Graupenmühle Wohnende doch auch u.a. „die Pferde von Benjamin Wulschner“, dem Organisatior der Wendorfer „Christmas Trophy“. Seit Ende August hat 27-Jährige hier einen Stalltrakt bezogen und hat mittlerweile – wie berichtet – auch das Management in der Pferdesportarena übernommen. Vom Besitzer des Schlosses Wendorf, dem Österreicher Udo M. Chistee, dem auch das Schweriner Amedia-Hotel gehört, pachtete er zur Reitanlage auch 15 Hektar Wiese für die Pferde. Benjamin Wulschner hat in Wendorf insgesamt 60 edle Rösser stehen.

„Benni ist so akkurat wie kaum einer: Weihnachtsbäume, Weihnachtsmann, Lichterketten in der Halle. Die Liebe zum Detail hat er von seinem Vater (Derby-Sieger Holger Wulschner - d. Red.)“, so Dr. Neubauer. Bis nach Mitternacht wurde denn auch am Freitag die imposante Halle dekoriert, die über MV hinaus ihresgleichen sucht. „Benni achtete wirklich auf alles“, bestätigte Kathrin Schloßstein vom Reitsportfachgeschäft „Redefin Rider“.

Für Benjamin Wulschner, aktuell die Nr. 3 der Springreit-Rangliste in Meckpomm, soll das Turnier zur Tradition werden, „immer am 3.Advent und künftig auch als international. Aber noch nicht im nächsten Jahr“.

Einziger Wermutstropfen der Premiere: „Es hätten paar mehr Zuschauer sein können“, erklärte der Organisatior gegenüber SVZ. Gut Ding braucht eben Weile. Die „Christmas Trophy“ – erst vor neun Wochen aus der Taufe gehoben – muss sich rumsprechen. Der Super-Anfang ist gemacht, das Sternberger Seenland mit seinen vielen Pferdefreunden hat (endlich) ein Reitturnier!



von Roland Güttler

erstellt am 12.Dez.2016 | 08:00 Uhr