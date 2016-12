Amt Neukloster-Warin : Durchmarsch für Wariner Anträge

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Alles verlief konstruktiv, und selbst der verbale Schlagabtausch zwischen dem Wariner Bürgermeister Michael Ankermann und Verwaltungschef Frank Meier aus Neukloster, womit mancher gerechnet hatte, blieb aus. Dabei steckte in den drei Anträgen, die Warin zur Sitzung des Amtsausschusses am Dienstagabend in Passee eingebracht hatte, harsche Kritik am Leitenden Verwaltungsbeamten und folglich eine Menge Brisanz. Doch offenbar musste Meier erkennen, dass er gegen die Argumente, die Ankermann noch einmal vortrug, kaum ankommen würde. Er beließ es bei zaghaften Versuchen der Rechtfertigung, zu den Inhalten der Anträge habe er im Prinzip keine andere Meinung. Die würden schließlich helfen, die Arbeit zu verbessern, hatte Meier schon in einem Telefongespräch gegenüber SVZ geäußert, bevor er auf der Ausschusssitzung selbst zustimmte.

Zwei Anträge aus Warin wurden einstimmig beschlossen, bei einem gab es eine Enthaltung. Damit dokumentierte der Ausschuss, der sich aus den beiden Städten und sieben Gemeinden zusammensetzt, darunter Bibow und Jesendorf, Versäumnissen in der Amtsverwaltung geschlossen entgegen zu treten. Der Amtsvorsteher wurde beauftragt, eine eigene Website und eine Anzeigen finanzierte Informationsbroschüre erstellen zu lassen, die alle Kommunen angemessen berücksichtigen und nicht nur Neukloster als geschäftsführende Gemeinde, sowie sich von der Verwaltung alle das Amt betreffenden Posteingänge, einschließlich Email, unverzüglich zur Entscheidung vorlegen zu lassen. Bei Letzterem gab es die Enthaltung, weil dies gesetzlich so geregelt sei, wie der Glasiner Bürgermeister Joachim Wittke einwarf. Doch schaden könne es auf keinen Fall, dem Antrag zuzustimmen, waren sich alle weiteren Ausschussmitglieder samt Amtsvorsteher Adolf Wittek einig. Wenngleich dieser eingangs gemeint hatte, dass er sich „nicht schlecht informiert“ fühle. „In diesem Einzelfall“ sei es allerdings richtig schief gegangen.

Auslöser war eine Veröffentlichung im Informationsblatt des Landkreises, das seit Jahresbeginn alle Ämter vorstellt. Im März sei per Email um eine Zuarbeit gebeten worden. Er habe sich noch einmal, so Warins Bürgermeister Ankermann, in der Pressestelle des Landkreises vergewissert. Die Mail sei auch in der Verwaltung in Neukloster eingegangen und angeklickt, aber nicht bearbeitet, worden. Auf eine erneute Anfrage gut ein halbes Jahr später wurde wieder nicht reagiert, so dass die Seite über das Amt auf Grundlage seiner Internetseite, die aber tatsächlich nur eine der Stadt Neukloster ist, folglich auf diese beschränkt blieb. Er habe sich darüber genauso geärgert, so Meier. „Die Vorstellung des Amtes im ,Nordwestblick‘ ist von den Machern des Beitrages, warum auch immer, einfach grottenschlecht gemacht worden.“ Auch die Rechtfertigung, die Kreisverwaltung habe doch ausreichend Informationen über das Amt, die „notfalls für drei Doppelseiten gereicht“ hätten, wollte ihm niemand abnehmen. So stand es schon in einer schriftlichen Stellungnahme, die zuvor die Ausschussmitglieder und am Dienstag per Fax auch SVZ erhalten hatten.

Hinsichtlich der Internetseite hatte die Verwaltung in Neukloster inzwischen gehandelt und die Hauptsatzung des Amtes auf die Homepage gestellt. Der Entwurf einer eigenen Website, die umfassende Informationen über alle amtsangehörigen Gemeinden umfasst, soll bis Sommer 2017 vorliegen. Diese müssten aktuell zuarbeiten, Pflege und ständige Aktualisierung der Seite dann der geschäftsführenden Gemeinde obliegen. Die Kosten seien in den Haushalt des kommenden Jahres einzustellen. Es sei „schon länger auf der Agenda“, dass was Neues entstehen müsse, „völlig in Ordnung“, räumte der Verwaltungschef ein.

In Sachen Informationsbroschüre über das Amt soll nun ein zweiter Versuch unternommen werden, nachdem der zuvor, noch von Witteks Vorgänger auf den Weg gebracht, gründlich daneben gegangen war. In dem Entwurf, der den Bürgermeistern zugegangen war, damit sie ihn zur Druckfreigabe durchsehen, hätten sich Fehler gehäuft und er sei wie die Internetseite größtenteils auf Neukloster beschränkt gewesen, erboste sich der Wariner Bürgermeister. „Der Chef sollte draufgesehen haben“, bevor die Verwaltung so was an die Gemeinden gebe. Er erwarte, so Ankermann, dass der Leitende Verwaltungsbeamte die Aufgaben verteile und ihre Abarbeitung kontrolliere. „Der Entwurf war grottenschlecht, ich sehe das kein Stück anders, habe ihn aber bewusst so weitergegeben“, sagte Meier.

In der Diskussion ging der Blick dann nach vorn. Es gab Einigkeit, eine Informationsbroschüre über das Amt erstellen zu lassen. Hochglanz sei nicht notwendig, umso mehr viel Wissenswertes, das alle Gemeinden beisteuern sollen. Der Ausschuss musste auch hier den Amtsvorsteher in die Pflicht nehmen. Ein kleiner Umweg, weil laut Kommunalverfassung nur dieser der Verwaltung Weisungen erteilen darf.

von Rüdiger Rump

erstellt am 14.Dez.2016 | 21:00 Uhr