Warin/Schlowe : Baumkauf mit besonderem Flair

Ihren Weihnachtsbaum hatte sich Angret Viergutz schon im Sommer ausgeguckt. Doch an diesem Sonnabend, als die Wariner Pflanzenbau eG an der Landesstraße zwischen Nisbill und Warin direkt aus der Plantage verkauft, hat sie Pech – es war gerade jemand vor ihr da, der Stumpf ist noch ganz frisch. Die Warinerin nimmt es gelassen, schließlich sei genug Auswahl, sagt sie und wird gleich fündig. „Wenn es irgend geht, hole ich mir den Baum von hier, weil er frisch ist. Und ich mag die Fichte, die duftet so schön. Dann noch Glühwein trinken und mit anderen klönen, besser geht’s nicht“, meint Angret Viergutz. Sie und ihre Freundin sind übrigens wie sonst mit dem Fahrrad

gekommen. Das eigne sich zwar nicht zum Transport, doch bislang habe sich jedes Mal ein hilfsbereiter Autofahrer gefunden, der den Baum mit nach Warin nehme.

Der Agrarbetrieb hat auf gut einem halben Hektar in zwei Jahrgängen Fichten gepflanzt, die jetzt zwischen einem und vier Meter groß sind. Unterschiedlicher Boden selbst auf dieser kleinen Fläche sei die Ursache für die weit auseinander gehende Wuchshöhe beinahe gleichaltriger Bäume. Und gedüngt werde hier überhaupt nicht. Dies soll ohnehin keine zusätzliche Einnahmequelle der Pflanzenbauer sein, wie Vorstandsvorsitzender Wolf-Dietmar Vetter betont, sondern „ein Service für die Leute in der Region, in der wir arbeiten“.

Wer hierher kommt, macht das kaum wegen des Einheitspreises von zwölf Euro für

jeden Baum, auch wenn der drei oder vier Meter groß ist, sondern fast jeder steht auf Fichte, den klassischen Weihnachtsbaum, ist immer wieder zu hören. So wie Angret Viergutz wollen sich auch Petra und Wolfgang Schultheiß mit dem Festbaum für gewisse Zeit den Geruch des Waldes ins Wohnzimmer holen. „Die Fichte riecht länger als die Nordmanntanne“, sagt Wolfgang Schultheiß. Letztere sei wegen der weichen Nadeln vielleicht für Kinder besser, fügt Ehefrau Petra, eine gebürtige Warinerin, hinzu. „Aber dies ist richtig Natur. Und da muss der Baum nicht perfekt sein. Wenn eine Seite weniger gleichmäßig ist, macht das überhaupt nichts. Die kommt eben zur Wand.“

Das sieht Ulrich Sieg aus

Ravensruh bei Neukloster

genauso. Die Fichte sei „was Einheimisches, nicht so hochgezüchtet“. Das zähle für ihn mehr als „der super perfekte Baum“. Natürlich solle er „von der Optik ordentlich sein“, und geschmückt sehe er dann noch schöner aus, sagt der

Ravensruher. Ehefrau Daniela sei mit Fiete, ihrem fast vierjährigen Sohn, „noch in der Schonung“, um auch für die große Tochter, die in Rostock wohne, einen Baum auszusuchen. „Und unsere Nachbarn haben wir gleich mitgeschleppt. Ich finde, das hat ein besonderes Flair, den Baum selbst aussuchen und sägen, und das mit allen gemeinsam.“

Dieses besondere Flair gibt es auch an der Försterei in Schlowe, wo den zweiten Sonnabend verkauft wird, hier Nordmanntannen zum Selbstschlagen. „Es werden von Jahr zu Jahr mehr. Vorigen Sonnabend haben wir 100 Stück verkauft. So viele werden es heute zwar nicht mehr, aber insgesamt weit mehr als sonst“, freut sich Revierförster Roland Rünger, der nach größtenteils überstandener Krankheit zwar noch nicht wieder im Dienst ist, aber gern bei der

Organisation hilft. Für ihn sind Jürgen Lembke und Uwe Linke, Revierförster von Kleesten bzw. Sehlsdorf, die dort keinen Baumverkauf haben, eingesprungen und unterstützen Ehefrau Ines, die zudem wie

jedes Jahr tüchtige Mitstreiter aus dem Dorf hat, allen voran Manfred Lutze und Harry Lunzer. Sie haben auch wieder die riesige erzgebirgische Weihnachtspyramide auf den Forsthof gebracht. Weitere Besonderheit in Schlowe ist zum dritten Mal das Luftgewehrschießen auf Tannenbaumkugeln. Mit Losen präpariert, gibt es kleine Preise zu gewinnen.

von Rüdiger Rump

erstellt am 19.Dez.2016 | 05:00 Uhr

