Lichtenhagen/Brinckmansdorf : Zwei junge Männer tot in Rostock aufgefunden

1 von 1 1 von 1

Schock in Rostock: zwei junge Männer, 16 und 25 Jahre alt, sind am heutigen Morgen in der Hansestadt tot aufgefunden worden.

Die Polizei bestätigte auf Nachfrage zunächst den Tod eines 16-Jährigen im Stadtteil Brinckmansdorf. Am frühen Morgen gegen 6.30 Uhr wurde der Leichnam des jungen Mannes in einem Haus im Löwenzahnweg aufgefunden. Die Polizei, Rettungsdienst und Kriminalpolizei waren vor Ort im Einsatz.

Nur wenig später, gegen 8.30 Uhr, wurde ein 25-Jähriger tot in seiner Wohnung in der Malchiner Straße im Stadtteil Lichtenhagen aufgefunden. In beiden Fällen sind die Todesumstände noch vollkommen unklar.

"Wir haben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet und warten jetzt erst einmal die Obduktion ab", sagte Polizei-Pressesprecherin Dörte Lembke. Diese soll klären, ob die beiden jungen Männer gesundheitliche Probleme hatten oder auch, ob möglicherweise ein Verbrechen in Frage kommt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist aber noch alles unklar.

von Stefan Tretropp

erstellt am 07.Dez.2016 | 16:56 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen