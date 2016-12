Politik : Zahl der Flüchtlinge im Landkreis sinkt

1 von 1 Foto: Archiv 1 von 1

Die Flüchtlingszahlen im Landkreis Rostock sind stark rückläufig. Dieses Jahr sank die Zahl der Neuankömmlinge im Vergleich zu 2015 um etwa 70 Prozent. Der dezentrale Wohnraum wird deshalb zugunsten von Gemeinschaftsunterkünften seitens des Landkreises beständig reduziert, erklärte Landrat Sebastian Constien (SPD) in der Sitzung des Kreistags am Mittwoch. Dank der Entwicklung „kann ich Ihnen auch mitteilen, dass die Gemeinschaftsunterkünfte Stülower Weg und Eikboomstraße in Bad Doberan geschlossen werden“, so Constien. In der zentralen Unterkunft in Lohmen ging die Zahl der Bewohner ebenfalls zurück, von 66 Anfang Oktober auf derzeit zehn. „Die Unterkunft soll jedoch wieder belegt werden“, informiert Uwe Tessenow, Amtsvorsteher Güstrow-Land. Der Landkreis werde jedoch keine Wohnungen mehr im Amtsbereich anmieten. „Alle dezentralen Unterkünfte werden entsprechend den bestehenden Verträgen gekündigt“, so der Amtsvorsteher. Brauchbare Möbel und Haushaltsgeräte werden dabei wiederverwendet, so Constien.

