wirkoennenrichtig tipps : Sehens- und erlebenswert

• Ein leuchtendes Spektakel können Einwohner und Besucher am Sonnabend erleben. Dann lädt der Boots- und Anglerverein zur traditionellen Feier der Wintersonnenwende ein. Ab 16 Uhr gibt es auf der Strandkorbwiese nicht nur Glühwein und Leckeres vom Grill, Höhepunkt wird das Entzünden des Feuer-Meilers sein. Auch die Lütten der Kita Waldgeister werden mit einem Auftritt dabei sein.

• Ins Gebäude der Feuerwehr sind am 21. Dezember die Senioren des Ortes eingeladen. Um 15 Uhr beginnt in der Kliffstraße 5 die Weihnachtsfeier.

• „Nienhagen in Flammen“ heißt es am Vortag von Silvester. Am 30. Dezember präsentiert das Strandrestaurant in der Strandstraße von 16 bis 20 Uhr das große Höhenfeuerwerk und Lichtshow. Für Live-Musik sorgt die Band Ready Teddies.

• Das neue Jahr wird am 7. Januar 2017 mit einem Konzert begrüßt. Dieses beginnt um 19 Uhr im Freizeitzentrum in der Strandstraße 16.

• Zum Frauentag hat sich der Kulturverein etwas Besonderes ausgedacht. Am 10. März 2017 um 19 Uhr ist das Kabarett-Ensemble Kahrotte zu Gast im Freizeitzentrum.

erstellt am 15.Dez.2016 | 15:00 Uhr