Elmenhorst : Rostocker Philharmoniker spielen für Kita-Kinder

Auf diesen Besuch haben sich die Kinder der Elmenhorster Kita schon seit Tagen gefreut. Im Foyer der Einrichtung gaben gestern 20 Musiker der Norddeutschen Philharmonie Rostock ein Konzert für die Klabauterkinder. „Das ist die perfekte Weihnachtsüberraschung“, sagt Kita-Leiterin Christina Haunschild. Zum wiederholten Mal nutzte die Kindertagesstätte das Angebot „Philharmonie mobil“ des Volkstheaters, bei dem das Orchester in kleiner Besetzung in Schulen und Kitas kommt. „Diese Kinder erleben es hier aber zum ersten Mal“, so die Leiterin.

Während des 45-minütigen Konzerts lernten die extra fein herausgeputzten Kinder von Kapellmeister Hans-Christoph Borck, welche Instrumente zu einem Orchester gehören und wie unterschiedlich jedes einzelne klingt. „Die Musikerziehung ist ganz wichtig und auch Bestandteil unseres Konzepts“, so Haunschild. „Wir können den Kindern zwar Musik vorspielen, aber das hier ist Musik zum Anfassen und viel nachhaltiger, als wenn sie zum Beispiel eine CD hören.“

Begeistert lauschten die kleinen Zuhörer den Musikern. Einige Klabauterkinder durften sogar selbst zum Dirigenten werden und den Taktstock schwingen. „Das war echt toll. Ich habe heute zum ersten Mal ein Orchester live gehört“, ist Richard nach dem Auftritt der Profi-Musiker begeistert. „Auch das Dirigieren hat Spaß gemacht“, so der Fünfjährige, der gerne Trompete spielen lernen möchte. Der fünfjährigen Leni, die sich schon auf das Konzert gefreut hatte, haben besonders die Geigen gefallen. „Ich war schon einmal mit Oma und Opa auf einem großen Konzert“, erzählt sie stolz. Und auch für die Orchestermusiker war der Auftritt ein besonderes Erlebnis. „Das heute war unser jüngstes Publikum“, sagt Studienleiter Hans-Christoph Borck. Es sei schön zu sehen, wie die Kinder die Musik leben, so Borck. Nach dem Konzert gab es für ihn und die anderen Orchestermitglieder nicht nur viel Beifall von den Kindern, sondern auch noch ein kleines Geschenk als Dankeschön für das Konzert.