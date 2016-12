„Ich bin ein Warnemünder“ : Neue Idee fürs Ostseebad

1 von 1 Foto: Maria Pistor 1 von 1

Wer als Geburtsort Warnemünde in seinen Papieren stehen hat, ist im Ostseebad stolz wie Bolle. Und daher wird die Frage, wer eigentlich ein „echter“ Warnemünder ist, heiß und vor allem sehr emotional diskutiert. Für viele müssen dafür die familiären Wurzeln Generationen zurück reichen. Für andere ist der Wohnsitz das ausschlaggebende Kriterium.

Zumal es seit der Schließung des Geburtshauses in der Kurhausstraße eigentlich keine gebürtigen Warnemünder mehr geben kann. Ausnahmen bilden lediglich Hausgeburten. Jetzt nimmt sich Doc Andreas Buhse einmal der Frage an, wer eigentlich ein echter Warnemünder ist. Als ihm mal ein Kennedy-Zitat in den Sinn kam, modelte er es wie folgt um: ,,Frage Dich nicht, was Dein Heimatort für dich tut, sondern, was Du für ihn tun kannst!“ Damit hat der vielfache Ideengeber von Warnemünde ein neues Ziel vor Augen, das er gestern im Ortsbeirat von Warnemünde vorgestellt hat.

Laut seiner These ist ein echter Warnemünder nur jemand, der auch etwas für das Ostseebad tut. „Deshalb schlage ich eine Kampagne mit dem Titel ,Ich bin ein Warnemünder’ vor“, stellte Buhse in der gestrigen Sitzung seine Idee vor. Die hat er abgestimmt mit Klaus Möller und Gerhard Lau vom Leuchtturmverein, der dafür ein Unterkonto einrichtet. „Wer sich als echter Warnemünder empfindet, der spendet dann einmal im Jahr mindestens zehn Euro – nach oben sind keine Grenzen gesetzt“, sagt Buhse. Dafür gibt es für den Spender einen Button mit der Aufschrift „Ich bin ein Warnemünder“.

Und mit dem Erlös soll dann jährlich ein kulturelles Event am Fuße des Leuchtturms finanziert werden. „Und in jedem Jahr können sich dann Kulturschaffende darum bewerben, bei der Veranstaltung mitzumachen“, erklärt Buhse seine Idee. Und damit die Entscheidung über das Geld auch demokratisch gefällt wird, wird dazu eine Jury von bis zu sieben Mitgliedern gebildet. Mit dabei sind auf jeden Fall die Leuchtturmmänner. „Ich finde das ist eine tolle Initiative. Ich kann nur alle ermuntern, da mitzumachen“, sagt auch der Ortsbeiratsvorsitzende Alexander Prechtel (CDU).

von

erstellt am 14.Dez.2016 | 08:00 Uhr