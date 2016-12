Neuer Platz in Bad Doberan : Kleiner Kamp wird saniert

1 von 1 1 von 1

Der Kleine Kamp in Bad Doberan soll schöner werden. Das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung hat jetzt grünes Licht für die finanzielle Unterstützung der Sanierungsmaßnahme gegeben und das Areal am Alexandrinenplatz als förderfähig anerkannt. Rund 350 000 Euro an Städtebaufördermitteln sollen für die Arbeiten bereit gestellt werden.

Der Platz zwischen Mollistraße und Alexandrinenplatz, der im Sanierungsgebiet des Altstadtbereiches von Bad Doberan liegt, ist derzeit in keinem guten Zustand und daher dringend erneuerungswürdig. Laut Infrastrukturministerium sind die Oberflächenbefestigung und die Entwässerung des Kleinen Kampes in einem ungenügenden Zustand. Aber auch die Beleuchtung, die vorhandenen Grünflächen rund um die Bäume und der alte Brunnen auf dem Platz müssen demnach modernisiert werden.

Vorgesehen ist, die komplette Fläche neu zu gestalten. Auf dem Platz sollen Granitplatten und Kleinpflaster verlegt werden. Die Beleuchtung wird durch neue, moderne LED-Lampen ersetzt. Die Bäume auf dem Kleinen Kamp bleiben erhalten. Zu deren Schutz soll der Wurzelbereich mit einer wassergebundenen Decke versehen und mit Stahlbändern eingefasst werden.

Der Entwurf für die Neugestaltung des Kleinen Kamps sieht zudem vor, hier ein Pflanzbeet zu errichten. Dem Wunsch nach mehr Sitzmöglichkeiten kommen die Planer mit der Errichtung von Bänken nach. Weiterhin sollen Fahrradbügel, Abfalleimer und eine Infostelle hier ihren Platz finden.

Ebenfalls in die Planungen mit einbezogen ist die alte Brunnenanlage. Sie soll vollständig neu rekonstruiert und mit den notwendigen Anlagen zur technischen Ver- und Entsorgung versehen werden.

Die Gesamtkosten für dieses Vorhaben belaufen sich auf rund 619 000 Euro.

von Antje Kindler

erstellt am 27.Dez.2016 | 21:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen