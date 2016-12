wirkoennenrichtig Lokal : Im Paradies der Fischliebhaber

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Leif Detlefsen hat momentan viel zu tun, denn die Rostocker möchten während der Saison frischen Karpfen genießen. Der wird für jeden Kunden einzeln aus dem Frischwasserbecken gefangen, sofort geschlachtet und eingepackt. Die Saison begann bereits im Oktober und endet Ostern. Besonders zu Weihnachten und Silvester ist er ein beliebtes Hauptgericht und die Kunden stehen Schlange. Der Fischereihof Detlefsen in Hütten bewirtschaftet seit 1994 die ehemaligen Teiche der Zisterziensermönche aus dem 12. Jahrhundert. Neben der Karpfenzucht betreibt das Familienunternehmen ein sehr erfolgreiches Fischrestaurant, idyllisch an den Teichen und am Hütter Wohld gelegen. Frisch gekochte Karpfensuppe, Forelle im Speckmantel oder süß-saurer Aal mit exzellenten Beilagen stehen auf der Speisekarte. Selbst unter Gourmets umstritten, ist der Geschmack des Karpfens nicht jedermanns Sache und erfordert einige Tipps vor und bei der Zubereitung. Die gibt es gratis im Hofladen dazu.



Ein Tag im Kühlschrank hilft

Der Klassiker der deutschen Küche ist beispielsweise der Karpfen blau. Vor der Zubereitung sollte der Fisch einen Tag im Kühlschrank lagern, dann lässt er sich besser verarbeiten, rät Detlefsen, der als Ingenieur für Binnenfischerei hauptsächlich die Teiche bewirtschaftet. Der Rest der Familie kümmert sich um den Verkauf und das 1995 eröffnete Restaurant. Geräuchert, gebacken, gebraten oder gekocht sind den Rezepten rund um Aal, Forelle oder Karpfen keine Grenzen gesetzt.

Für das besondere Geschmackserlebnis sind frische Kräuter ideal, die die Familie neben vielen Gemüsesorten im eigenen Garten erntet. „Karpfen soll im Sud ziehen und auf keinen Fall kochen“, rät Koch und Bruder Dirk Detlefsen. Als Beilage eignen sich Salzkartoffeln, zerlassene Butter mit Kräutern und frisches Gemüse. Ein guter Riesling ist die Weinempfehlung der Profis und auch hier ist das Restaurant gut aufgestellt: Ein erlesenes Sortiment ergänzt die Speisekarte. Der „Feinschmecker“ prämierte mehrmals die regionale und kreative Fischküche. Auf dem Fischereihof sind die ganze Familie und sechs Mitarbeiter im Einsatz. Zusätzlich wird in den eigenen Pachtgebieten am Conventer See und in der Oberwarnow gefischt. Neben der Bewirtschaftung der acht Teiche und des Restaurants betreibt die Familie einen Hofladen, wo Beilagen wie der Liebesschwur, ein Essig mit Basilikum, Rose und Minz-Aromen käuflich zu erwerben sind. Sehr beliebt sind auch die Pestos, Chutneys oder die selbst gepressten Obstsäfte. Selbst gebeizter und geräucherter Lachs nach Familienrezept wird nicht nur gerne im Restaurant bestellt, sondern auch im Hofladen verkauft.



Leitspruch der Mönche gilt noch immer

An kalten Tagen lassen es sich die Fischliebhaber nicht nehmen, nach dem Einkauf noch eine heiße Karpfensuppe zu bestellen. „Wir wissen die Köstlichkeiten unserer heimischen Gewässer und Natur sehr zu schätzen. Bis heute fühlen wir uns einem Leitspruch der Zisterziensermönche verpflichtet: ,Ordne dich den Jahreszeiten unter, übe dich in Geduld und verwende viel Mühe für die tägliche Kost‘“, beschreibt Leif Detlefsen seine Philosophie. In den Sommermonaten ist die Außenterrasse bei den Gästen sehr beliebt. Ebenso das traditionelle Karpfenfest Anfang November, bei dem die Teiche abgefischt werden. Dann werden rund 2000 Karpfen in Klarwasserteiche umgesetzt, damit sie unangenehme und schlammige Geschmacksbeeinträchtigungen vor der Schlachtung verlieren. Nebenbei sterben durch die Stilllegung des Wiesenteichs bis zum Frühjahr alle Bakterien ab.



von Michaela Kleinsorge

erstellt am 16.Dez.2016 | 15:00 Uhr

